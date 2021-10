# ¡Juntos seremos más fuertes! # ¡Gormiti!

# ¡Unidos para siempre!

# Somos los héroes de Gorm. # ¡Gormiti!

# ¡Amigos en acción!

# ¡Listos para luchar!

# ¡Hay un mundo que salvar!

# ¡Somos los héroes de Gorm!

# ¡Amigos en acción!

# ¡Fuego y Hielo se unirán

# a Roca y Viento contra el mal!

# ¡Gormiti!

# ¡Somos los héroes de Gorm! #

"AL ESTILO DEL MAGMA"

(Música tensión)

No hay nada más para comer por aquí.

Tenemos que encontrar una forma de bajar

esas horribles zangus de los árboles.

¡Ja!

¡Sé cómo hacerlo! ¡Al estilo guerrero del Magma!

(Música)

¡Ah!

Au...

¡Ja, ja! ¡Aún quedan muchas más arriba!

Si no te rompes la mano

cuando vuelvas a usar tu estilo guerrero con el árbol.

Ya... Necesitamos más habilidades de guerrero.

¡Gormiti! ¡Caballeros de los Elementos!

¡Impulso del Magma!

(Música épica)

¡Ven a mí!

(Continúa la música)

¡Saburo! ¡Maestro de la espada!

(EMOCIONADO) ¡Buo!

(SORPRENDIDO) Vaya... Energía Alfa...

Ahora estoy preparado para cualquier reto.

Ah... ¿Crees que podrías usar esa espada

para recolectar algunas zangus?

He dicho cualquier reto, así que...

¡Yia! ¡Espera! ¡Cuidado!

(Sonido ralentizado)

(RÍEN)

Odio las zangus...

Y así, amigo,

es como un guerrero del Magma recolecta fruta.

¿Sabes? Los de la Roca tenemos un dicho:

"No uses una cortadora de rocas para cortar slogus".

Es decir, tienes que usar tu fuerza con inteligencia.

¿Eh?

(Pitidos)

Oh, un fragmento.

¡Hala! ¡Dos fragmentos del Magma!

Dime que no es una misión para un poderoso guerrero del Magma.

¡Saburo!

Reto aceptado.

(Música épica)

¡Hala!

¡Magmatástico!

Parecen bastante inestables.

Conseguirlas será más difícil que hacer que caigan zangus de un árbol.

Ya... Entonces...

¡Golpearemos más fuerte!

(Risa malvada, música tensión)

Chicos, ¿habéis oído...? Vamos.

¡Yia!

(RÍE)

¡Al estilo guerrero!

(RÍE MALVADO) ¡Muchas gracias, gracias, gracias, amiguitos!

¡El Eklypsion!

¿Eh?

(RÍE MALVADO)

¡No!

¡Sí, sí, sí!

(Música acción)

(LOS DOS) ¡Oh!

-Devuelve lo que has robado, Eklypsion...

(RÍE MALVADO) ¿Quién va a obligarme-garme-garme?

Vamos, sabes que tienes las de perder, cabezabola.

Cuidado, tiene un fragmento del Magma.

Pues igualemos las cosas.

¡Yia!

(Música acción)

Eklypsion, aún tienes tiempo para reconsiderarlo.

-Querrás decir que aún tengo tiempo para machacarte-carte-carte.

(Música acción)

¡Sí! ¡Vamos, Saburo!

¡Muéstrale lo que puede hacer un guerrero del Magma!

¡Yia!

¡Magmaslash!

(GRITA)

Uh, au, au...

Venga, devuélvenos el fragmento.

Si lo queréis venid a cogerlo-erlo-erlo.

¡Lo tenemos acorralado! ¡Vamos! Pero... ¡Riff, espera un momento!

¡Riff!

¡He dicho que vamos!

"¡Yuju!".

¡Muéstrate, cabezabola chiflado!

(RÍE MALVADO)

"¡Yuju! ¡Por aquí!

¡Por aquí!".

¡Ja! ¡Te tengo!

(Temblor)

¡Riff! ¿Eh?

La cueva. Va a derrumbarse. Ag...

(Pitidos)

Oh, no... No es su cabeza.

¡Cubríos!

(LOS DOS) ¡Oh!

(RÍE MALVADO)

¡No! (RÍE MALVADO)

¡Ah! ¡Estamos atrapados!

"¿Quién está acorralado ahora? Perdéis, perdéis, perdéis. ¡Ja!".

¡Ni hablar! Somos guerreros del Magma.

Vamos a salir ahora de aquí. Riff, en serio. ¡No!

(Temblores)

¿Eh?

¡Ah!

No podré aguantar mucho más, Riff.

Ah... Um... ¿Qué vamos a hacer?

Hay un hueco.

Si pudiéramos hacer...

¡Eh! ¡Sí! ¡La espada!

¡Claro! Golpearemos esa roca y yo... ¡No!

Esta vez escúchame a mí.

Si golpeas esa roca todo se derrumbará sobre nosotros.

Escucha a tu amigo, Riff. ¡Pero rápido!

(ASIENTE) Ayúdame con la espada.

Muy bien. Ahora con mucho cuidado. Tiene que ser en el punto exacto.

¡Cuidado!

Cuidado...

Ahora con fuerza. ¡Lo más fuerte posible!

¡Yia!

Vale, vamos, vamos, vamos. ¡Saburo! ¡Rápido!

(Música acción)

¡Hemos salido!

¿Pero dónde está el Eklypsion?

(Zumbido eléctrico)

¡Cuidado!

¿Eh?

-No, no, no. No escaparéis tan fácilmente.

Quedaos ahí, ahí, ahí.

(Música acción)

(LOS DOS) ¡Ah!

Tiene dos fragmentos. Es demasiado poderoso.

¡Chicos! ¡Mirad! ¡Justo debajo de él!

¿Eh? Ya veo...

(RÍE BURLÓN) ¡Has fallado! ¡Has fallado!

Ya sabes lo que tienes que hacer.

(ASIENTE) Con cuidado.

-Fallado-ado-ado.

¡Fallado-ado-ado!

Y ahora... ¡fuerte!

¡Yia!

(RÍE NERVIOSO) No, no derrumbes eso. ¡Cabeza de chorlito-ito-ito!

(Música)

¿Tal vez querías esto?

-Pues sí. Ahora estoy enfadado-ado-ado.

Os enterraré bajo las rocas...

¡Ja! Supongo que tenemos que ir con mucho cuidado, ¿verdad?

(LOS DOS) ¿Eh?

No... Ahora toca hacerlo al estilo guerrero del Magma.

¡Yia!

¡Magmaslash!

(GRITA)

(Música suave)

Héroe, pon estos fragmento a salvo.

(Música épica)

Vamos a llevar los fragmentos al barco.

No te olvides de estás zangus. Puag...

¿Por qué has tenido que recordármelo?

(RÍEN)