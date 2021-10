# ¡Juntos seremos más fuertes! # ¡Gormiti!

# ¡Unidos para siempre!

# Somos los héroes de Gorm. # ¡Gormiti!

# ¡Amigos en acción!

# ¡Listos para luchar!

# ¡Hay un mundo que salvar!

# ¡Somos los héroes de Gorm!

# ¡Fuego y Hielo se unirán

# a Roca y Viento contra el mal!

# ¡Gormiti!

# ¡Somos los héroes de Gorm! #

"AMIGOS OCEÁNICOS"

(Música suspense)

Por qué poco...

Ya tenía al Titán y estaba a punto de destruir a Sol y su templo.

Esos Gormiti... y sus héroes... lo estropearon todo.

Pero el plan aún podría funcionar.

Solo necesito más caos.

-"Y menos hablar consigo mismo". -¿Eh?

¡Zarnok! ¿Por qué haces siempre eso?

-Los héroes deben ser destruidos si quiere los fragmentos...

y yo soy el único que puede conseguirlo.

-Mm...

-Las armas de Irgur y Krobok son vulgares.

Mi magia es sutil, traicionera, inteligente, preciosa...

Ah... Siempre vencerá a la fuerza bruta.

¡Yo controlo las runas! ¡Zagarak!

-Ahorrarme los trucos de magia. ¡Basta!

Ve ya a por esos fragmentos.

-Por supuesto, oh, mi gran lord Eklos.

-¿Por qué hace siempre lo mismo?

(GRUÑE)

-"Aún sigue hablando solo". -¿Eh?

(Música)

(TODOS) ¡Oh!

Es como si el océano se hubiera hecho con la tierra.

Tiene sentido.

Los fragmentos del Océano están influyendo en la isla.

Sí. Ah... Y el primero está yendo hacia allí.

No pareces emocionado, Ikor. ¡Esta es tu aventura!

En mi tierra natal el agua suele estar congelada.

No tenemos estas algas resbaladizas, malolientes y viscosas.

A saber lo que se esconde por aquí. (GRITO AGUDO)

(ASUSTADO) ¡Ah! ¡Una bestia viscosa del mar!

¡Ven aquí, monstruo marino! (TIEMBLA)

Oh, le damos miedo.

Ah... ¿Eh?

(RÍE)

(GRITA)

Creo que le gustas, héroe del Océano.

¡Quitádmelo! Deja de menearte.

No puedo tocarlo.

Mira.

¡Ah! ¡Me ha cegado!

Solo es tinta. Te ha rociado porque tiene miedo.

Vamos a por el fragmento.

Y tú no te acerques a mí.

(RÍE Y JADEA)

(RÍE MALVADO) -¿Estos bufones son los poderosos héroes?

Esto va a ser incluso más fácil de lo que imaginaba.

(Música tensión)

(TODOS) ¡Oh!

¡Ahí está!

El primer fragmento del Océano. ¡Vaya! No va a ser fácil bajarlo.

Sé quién puede ayudarme. (HACE RUIDOS)

¿Eh? (HACE RUIDOS)

¡Tú no! Un Gormiti.

¡Gormiti! ¡Caballeros de los Elementos!

¡Dominio del Océano!

(Música épica)

¡Ven a mí! ¡Ja!

(Continúa la música)

¡Diakos! ¡Guardián del Océano!

(ASUSTADO) ¡Ah..!

Tranquilo, pequeñín oceánico, está de nuestro lado.

Supongo que quieres que baje yo aquí esa cosa.

(ASIENTE)

Necesitaré cada gota de energía que tengas.

No te decepcionaré.

¡Ja!

¡Vamos, Diakos! ¡Tú puedes!

¡Concéntrate, Ikor!

(TODOS) ¡Sí!

(HACE RUIDOS) Déjame, masa viscosa.

Estoy ocupado. (HACE RUIDOS)

Chicos, tenemos compañía. Saludos, héroes de Gorm.

¿Me permitís que me presente? Soy Zarnok, Eklypsion,

alquimista, mago y... vuestra peor pesadilla.

(TODOS) ¡Uh!

Ya decía yo que iba a ser muy fácil. Sigue concentrado, Ikor.

Diakos te necesita. Nosotros nos encargaremos de este.

¡Yia!

¡Sí! ¡No te tenemos miedo!

Pues pronto estaréis temblando como ese amiguito viscoso que tenéis.

(HACE RUIDOS)

De hecho, exactamente como vuestro amigo viscoso.

¡Zarmakora!

(TODOS) ¿Eh?

¿Qué nos ha pasado?

Tengo demasiadas manos. ¿O son piernas? ¡Ah!

Nos ha lanzado un hechizo.

¡Somos calamares! ¡Mirad, soy un calamar viscoso y esponjoso!

Doy asco y soy pringoso. Y no puedo concentrarme.

¡Ikor! ¿Qué está pasando?

¿Qué les has hecho a mis héroes? Vas a pagar por esto.

-Sin héroe no tienes poder, Gormiti.

Vas a sentir la grandeza de las runas.

¡Invokar!

-Sucio tramposo...

No puedo aguantar mucho más sin un héroe.

¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Somos calamares.

Podemos botar, Trek, mira. Bota, bota, bota y rebota.

Su magia viene de esas runas.

Si pudiera llegar al pergamino podría descifrar las runas

y deshacer el hechizo. Trek, Eron, venid conmigo.

Riff, Ao-ki, tenéis que conseguirnos tiempo.

¿Pero cómo lo hacemos?

Ya lo ha dicho Trek. Somos calamares.

Tengo una idea. Ven conmigo.

¡Pst, Diakos!

Ikor necesita una distracción para llegar al pergamino.

-Estoy haciendo todo lo que puedo,

pero sin un héroe mis ataques están limitados.

-Quizá no necesitamos un ataque.

A él le encantan dos cosas: el sonido de su voz y la magia.

-Zarnok, gran maestro de las runas, por favor, ¿podrías conceder

a un Gormiti derrotado un último deseo?

-¡Ah!

-Antes de que me des el golpe final,

¿puedo ser testigo de más de tus increíbles poderes mágicos?

-Te concederé tu deseo, caballero.

Disfruta contemplando mi dominio absoluto de las runas.

¡Zagarak!

Estás impresionado, ¿verdad? -Que siga hablando.

-Debo admitir que estaba esperando algo... más impresionante.

-¿Qué? ¡Observa ese coral!

(CHISTA) Vas a delatarnos. ¡Uy! ¡Doble rebote! ¡Ui!

¡Eron, baja de ahí!

Bueno, no ha estado mal... Pero seguro que ni con tu magia

puedes levantar a un caballero Gormiti.

-¡Ja, observa! ¡Zagarak!

-¡Ah!

Ahí está el pergamino. Tengo que llegar a él, pero ¿cómo?

¡Triple rebote!

Trek, prepárate.

¡Vamos, Ikor!

Vale... Ahora solo tengo que descifrar las runas,

encontrar la palabra mágica y deshacerlo.

Um... No sé leer esto. ¿En qué estaba pensando?

Yo no soy un mago. (RÍE) No. Eres un calamar.

Se necesitan siglos para dominar las runas místicas

de los antiguos Eklonians.

Vamos, saca tus tentáculos viscosos de mi pergamino.

(Música acción)

(GRITA ENFADADO)

¡Eso es! Si pierde su concentración se deshace el hechizo. ¡A por él!

¡Poder calamar!

(Música épica)

Pequeñas alimañas pringosas...

(TODOS FELICES) ¡Sí! ¡Brazos, piernas, os quiero!

Ahora seréis testigos del verdadero poder de mi magia.

-No, de eso nada.

Ya he visto suficiente magia para toda una vida. ¡Ikor!

¡Yia!

¡Oceanstorm!

¡Yia!

-¡No será la última vez que me veas!

-Pues, la verdad, yo espero no verte más.

Aquí lo tienes.

¡Sí! ¡Lo logramos!

Y no podríamos haberlo hecho sin ti, pequeñín.

No, no me gusta.

¡Quitádmelo!

(RÍEN)