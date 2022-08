El caso de las panteras solitarias

The Case of the Fast Food Enemy

97330

Cuatro amigos y medio en inglés

3548066

The Case of the Fast Food Enemy

Charly & Co. ven cómo la señorita Janis entrega un maletín a un hombre sospechoso y sale corriendo sobre una bici, mientras el hombre desaparece por la puerta de atrás de un restaurante de comida rápida. Al día siguiente, los chicos ven a la señorita Janis llorando mientras la señorita Stratmann la consuela. Por otro lado, la madre de Fred sale con un hombre llamado Bernie que la convence de invertir en su negocio medioambiental. Pero cuando los chicos ven a Bernie hablando con la señorita Stratmann, saben que allí está pasando algo raro. ¡La madre de Fred podría estar en peligro!

23 min, 58 sec

31-12-2030 01:00:00

en

http://www.rtve.es/api/videos/3548066/relacionados/relacionados-por-idioma

https://www.rtve.es/infantil/serie/cuatro-amigos-medio-ingles/video/the-case-of-the-fast-food-enemy/3548066/

https://www.rtve.es/v/3548066/

Cuatro amigos y medio en inglés - The Case of the Fast Food Enemy