The Case of the Car Thief

The Strange Case of Daniel the Janitor

97330

Cuatro amigos y medio en inglés

3522701

The Strange Case of Daniel the Janitor

La pulsera de la señorita Stratmann desaparece dentro del vestuario de chicas del gimnasio de la escuela. Los chicos le ofrecen los servicios de detectives de la Agencia Charly & Co. Fred sospecha de Daniel, el conserje de la escuela, quien parece tener una segunda personalidad diabólica. En realidad, ¡Fred está celoso! Finalmente, la investigación los lleva hasta la casa de Daniel, y una vez allí, los chicos descubrirán que todo tiene que ver con una señora mayor y un grupo de gatos. Además, Fred tendrá la oportunidad de mejorar la relación con su madre.

23 min, 45 sec

31-12-2030 01:00:00

en

http://www.rtve.es/api/videos/3522701/relacionados/relacionados-por-idioma

https://www.rtve.es/infantil/serie/cuatro-amigos-medio-ingles/video/the-strange-case-of-daniel-the-janitor/3522701/

https://www.rtve.es/v/3522701/

Cuatro amigos y medio en inglés - The Strange Case of Daniel the Janitor