The Case of the Graffitti on the School Façade

Cuatro amigos y medio en inglés

La señorita Janis está reformando su casa y pide a Charly & Co. si su pequeño perrito Nino puede quedarse a dormir con Precioso durante unos días. ¡Y Precioso lo tendrá que vigilar! Ese mismo día descubren un enorme grafiti en la fachada del colegio. Mientras tanto, la policía está buscando a un hombre llamado “el ladrón de la media blanca” que roba furgonetas de bancos. Mientras Charly & Co. investigan el grafiti, el detective Precioso y su ayudante Nino descubrirán la conexión entre el grafiti y el ladrón.

