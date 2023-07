The Case of the Wandering Ghost

The Case of the Online Cat

97330

Cuatro amigos y medio en inglés

3524450

The Case of the Online Cat

Los amigos crean una página web para promocionar la Agencia. El primer caso que les llega es encontrar un gatito perdido que al final resulta pertenecer a Gerardo el Guapo. Mientras tanto, ¡alguien piratea su web y empiezan a recibir centenares de casos falsos! Mientras tanto, Estefi se enamora de Santi, un joven y guapo ayudante de profesor de informática, y abandona a sus amigos y sus investigaciones. Pero Estefi se verá involucrada en un lío al comprar un ordenador robado. Estefi se dará cuenta de la importancia de confiar en sus amigos.

24 min, 7 sec

31-12-2030 01:00:00

en

http://www.rtve.es/api/videos/3524450/relacionados/relacionados-por-idioma

https://www.rtve.es/infantil/serie/cuatro-amigos-medio-ingles/video/the-case-of-the-online-cat/3524450/

https://www.rtve.es/v/3524450/

Cuatro amigos y medio en inglés - The Case of the Online Cat