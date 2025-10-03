¡Halloween de miedo con la nueva revista Clan!

Se acerca la noche de Halloween. Pásalo de miedo con la nueva revista Clan pero...¡¡ojo!! que los monstruos y los zombies acechan por todas partes...

De regalo, para que asustes a todos, este terrorífico monstruo chillón...Si le tiras del pelo y grita...¡¡¡aaaaah!!

Cada pelo chilla con un grito diferente...¡y escalofriante!

No te pierdas los mejores disfraces…¡incluimos todo un catálogo para que elijas el más molón!

También te llevas este poster de Alcaraz, todo un monstro sobre la pista.

Y, además, un Zombiacs para coleccionar; hay veinte y algunos incluso con efectos especiales...

...un Battle Bouncers mega chulo...

y un especial de la película de La casa de muñecas de Gabby.

¡Ah! Y para terminar, en el cartón tienes un juego ocular de lo más divertido.

Revista Clan con todos los amigos de tu canal favorito.