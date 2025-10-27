La estación azul de los niños - Especial Halloween I

El programa de radio para niños -y para toda aquel que recuerda haberlo sido- celebra su temporada número 15. Empezamos a calentar motores para Halloween y lo hacemos a nuestro manera: cuentos maravillosos, educación emocional y un divertido concurso musical.

Leemos la nueva versión de Hansel y Gretel que firman, nada más y nada menos, que Stephen King y Maurice Sendak (Ed. Lumen). Escuchamos a los más pequeños que, con su habitual espontaneidad y cariño, cuentan miedos que han superado.

Reflexionamos sobre la muerte de seres queridos gracias al maravilloso álbum ilustrado ¿Cómo será el más allá? (Shinsuke Yoshitake. Ed. Libros del Zorro Rojo). Jugamos con la banda sonora de Pesadilla antes de Navidad y regalamos cuentos en nuestro concurso musical.

¡Gracias por formar parte de esta "familia pasajera"!