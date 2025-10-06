  1. TV Clan
  3. La estación azul de los niños - David Acera, emperador de cuentos
Esta semana, escuchamos las maravillosas historias de este gran narrador oral...¿te apuntas?

Por
La estación azul de los niños: LEAN - David Acera, emperador de cuentos - 04/10/25 - Escuchar ahora
El programa de radio para niños -y para toda aquel que recuerda haberlo sido- celebra su temporada número 15. Escuchamos una de las maravillosas historias de David Acera; el gran narrador oral nos propone, esta vez, una versión del famoso cuento de Andersen, El traje del emperador.

Además, leemos El maravilloso libro de la vida (Litera Libros) y escuchamos a los más pequeños. Regalamos libros con el Radioduende Preguntón en nuestro concurso musical.

¡Gracias por formar parte de esta "familia pasajera"!

