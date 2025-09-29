  1. TV Clan
  2. Noticias
  3. La estación azul de los niños - Creadores de historias sonoras
Facebook Twitter
Menú de navegación Desplegable

Bienvenido a Clan.

Elige usuario

Noticia de Clan

Compartir
Cerrar

La estación azul de los niños - Creadores de historias sonoras

En plena vuelta al cole, rendimos homenaje a los alumnos ganadores del V Concurso de Podcast escolar organizado por RNE Audio y la plataforma Eloquenze

Por
La estación azul de los niños: LEAN - Creadores de historias sonoras - 27/09/25 - Escuchar ahora
La estación azul de los niños: LEAN - Creadores de historias sonoras - 27/09/25

El programa de radio para niños -y para toda aquel que recuerda haberlo sido- celebra su temporada número 15. En plena vuelta al cole, rendimos homenaje a los alumnos ganadores del V Concurso de Podcast escolar organizado por RNE Audio y la plataforma Eloquenze. Una iniciativa que surgió para celebrar el 10º aniversario de LEAN y que fue reconocida con el Premio Ondas a Mejor Idea Radiofónica en 2021. Disfrutamos del talento de los pequeños y de las interesantes historias que han creado.

Además, leemos una versión muy ingeniosa de un famoso cuento: Los tres cerditos del siglo XXI (Ed. Pollen). ¡Gracias por formar parte de esta "familia pasajera"!

Enlaces de interés