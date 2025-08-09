'Campamento Garra de Oso', en cines el 29 de Agosto

Dos niños de nueve años y una mofeta parlante son los protagonistas de Campamento Garra de Oso, una comedia familiar que se estrena el 29 de agosto y que cuenta con la participación de RTVE.

Dirigida por Sílvia Quer y con guion de Daniel Rodríguez y Marta Armengol, la película está protagonizada por los jóvenes talentos Júlia Raya y Martín Abello, acompañados por Anabel Alonso, Edu Soto y Elisabet Casanovas. Y Carlos Latre pone voz a Fritz, la divertida y gruñona mofeta que acompaña a los protagonistas en sus aventuras.

Un carrito de golf fuera de control en un paisaje natural, con pasajeros humanos y animales (ardillas, mofeta, lobo), mostrando expresiones de sorpresa y miedo. Se lee "CAMPAMENTO GARRA DE OSO" en el carrito.

Campamento Garra de Oso es la historia de Maia (Júlia Raya), una imaginativa y alborotada niña, y Jan (Martín Abello), un niño miedica de ciudad, que lucharán a contrarreloj para salvar el campamento de verano amenazado por el excéntrico constructor Sebastián Sebastián.

Para ello, buscarán sin descanso un oso que creen que todavía habita en el valle pero que nadie ha visto. En esta intrépida aventura les ayudará Fritz, una divertida y gruñona mofeta que habla y que se unirá al equipo para salvar el valle y sus animales.