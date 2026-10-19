Los Knicks contra todos en una NBA con renovada participación española

Los New York Knicks arrancan la nueva temporada de la NBA como campeones y equipo a batir, en una liga sacudida por la llegada de LeBron James a Philadelphia, el ascenso definitivo de Luka Doncic al mando de Los Ángeles Lakers y la revancha que persigue Victor Wembanyama con los San Antonio Spurs.

Tras poner fin a una espera de 53 años con su anillo conquistado en la final contra los Spurs, los Knicks mantuvieron a su bloque campeón y siguen como referencia pese al aumento de nivel en la Conferencia Este. Giannis Antetokounmpo, nuevo jugador de los Miami Heat, no dudó en reconocerlo: "Ahora mismo, el mejor equipo de la NBA son los New York Knicks", informa Efe.

Los Knicks conservaron buena parte del grupo que les llevó al anillo, renovaron a José Alvarado, Landry Shamet y Jordan Clarkson, y cuentan con Jalen Brunson como líder del equipo. El base, una de las figuras de la franquicia, encarna el carácter de unos Knicks que ahora tienen el enorme desafío de repetir título, algo que no ocurre desde el doblete de Golden State en 2017 y 2018.

Amplia lista de pretendientes A los Knicks no les faltarán rivales de alto nivel. Cleveland Cavaliers, Boston Celtics, Miami Heat y unos Philadelphia 76ers profundamente remodelados amenazan el reinado neoyorquino. LeBron James dejó a los Lakers tras ocho años y un anillo para sumarse a los Sixers a los 41 años. El máximo anotador histórico de la NBA disputará su vigésima cuarta temporada junto a Joel Embiid, Tyrese Maxey y Jaylen Brown, formando una plantilla estelar con el anillo como único objetivo. "No quiero perder en la segunda ronda. No dejé a mi familia para perder en la segunda ronda", avisó LeBron en el día de medios de la NBA, cita por la agencia. Precisamente, el Sixers - Kincks será uno de los partidos estelares de la primera jornada que se disputa este martes (madrugada del miércoles en España) Los Lakers, mientras tanto, abren un ciclo sin LeBron y completamente entregados a Doncic. El esloveno afronta su segunda temporada completa en California como líder absoluto, acompañado por Austin Reaves y por nuevos recursos como Walker Kessler, Quentin Grimes, Collin Sexton y Sandro Mamukelashvili. "Realmente, diría que el campeonato. Si ese no es tu objetivo, no sé qué estás haciendo aquí", afirmó Doncic. Wembanyama también vuelve a escena con una cuenta pendiente tras perder las Finales de la NBA con los Spurs. El francés ha adelantado los plazos de San Antonio y encara una nueva oportunidad para consolidar al equipo texano como potencia del Oeste.