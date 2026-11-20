El maltractament infantil també s'amaga dins de casa
- Els casos nous atesos per Infància Respon augmenten un 23,5% durant el 2025 amb demandes d'ajuda dels mateixos menors
- La violència intrafamiliar també es manifesta a través de la negligència, l'aïllament i el maltractament psicològic
El maltractament infantil no sempre deixa marques visibles. De vegades s'amaga darrere de silencis, paraules que fan mal o situacions de desatenció que passen desapercebudes. Aquest 20 de novembre, Dia Mundial de la Infància, la protecció dels infants més vulnerables torna a ser una necessitat, amb una crida a escoltar-los, creure'ls i actuar davant qualsevol indici de violència.
"Estem atenent més nens i nenes víctimes de violència intrafamiliar", alerta la directora de la Clínica Jurídica per a la Protecció de la Infància i l'Adolescència de la Universitat de Barcelona, Almudena González García. A més a més, recorda que les agressions no són únicament físiques, sinó que també poden ser psicològiques, morals o socials. Entre les situacions més difícils de detectar hi ha la negligència severa i la desatenció de les necessitats bàsiques dels infants.
Incrementen els casos
Les dades d'Infància Respon, recollides fins al 2025, reflecteixen un augment de les situacions que requereixen intervenció. El servei va rebre 11.624 trucades, un 5,4% més que l'any 2024, i va obrir 3.160 casos nous, un increment del 23,5%.
Una de les dades més significatives és l'augment del 155,74% de les peticions d'ajuda que han fet directament infants i adolescents i que han acabat amb l'obertura d'un nou cas. També creixen un 37,31% les comunicacions relacionades amb l'assetjament escolar, que arriben a 184, i un 46,71% les orientacions sol·licitades per professionals.
El telèfon continua sent la principal via de contacte, amb el 91,12% de les comunicacions, tot i que el servei també ofereix xat en línia i WhatsApp per facilitar que infants i adolescents puguin demanar ajuda.
"Només necessitava que algú em cregués"
El silenci i la por són dos dels grans obstacles per detectar la violència. Des de la Clínica Jurídica de la UB recullen testimonis d'infants que expliquen realitats especialment colpidores, ja que molts no s'atreveixen a demanar ajuda pensant que no tindran suport: "Només necessitava que algú em cregués", "A casa sempre em diuen que no expliqui el que passa" o "A vegades penso que, si desaparegués, ningú se n'adonaria".
Davant d'aquesta realitat, la directora Almudena González García insisteix que la protecció de la infància no és responsabilitat exclusiva dels serveis socials o de la policia, sinó de tota la societat. "Allò que no es veu no existeix", alerta, i reclama "no mirar cap a una altra banda" davant de possibles situacions de maltractament.
Qualsevol persona que conegui o sospiti d'una situació de violència contra un infant o adolescent pot contactar amb Infància Respon, a través del telèfon 116 111 o del WhatsApp 677 484 322. El servei és gratuït, confidencial i funciona les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any.