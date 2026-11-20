Creu Roja vol repartir 50.000 joguines a 18.000 infants vulnerables
- La 35a Campanya de Joguines de Creu Roja busca reunir 50.000 jocs nous per arribar a 18.000 infants i adolescents en situació de vulnerabilitat a Catalunya
- L'entitat fa una crida a donar joguines educatives, no sexistes i no bèl·liques per garantir el dret al joc dels menors en risc d'exclusió
La Creu Roja Joventut ha engegat la 35a edició de la seva Campanya de Joguines coincidint amb el Dia Mundial dels Drets de la Infància. La iniciativa, sota el lema "Els seus drets en joc", aspira a recollir 50.000 joguines per fer-les arribar a prop de 18.000 infants i adolescents que viuen en situacions de vulnerabilitat arreu de Catalunya.
L'organització ha habilitat una norantena de punts de recollida i també permet col·laborar-hi mitjançant aportacions econòmiques. L'objectiu és garantir que els nens i nenes beneficiaris rebin joguines de qualitat, equiparables a les que qualsevol família triaria per als seus fills.
Joguines educatives i inclusives
La campanya posa l'accent en la importància del joc com a eina de desenvolupament personal i social. Per això, l'entitat demana que les donacions siguin joguines noves, educatives, cooperatives i lliures d'estereotips de gènere o continguts bèl·lics.
La iniciativa s'emmarca dins del projecte 'La joguina educativa', una acció que Creu Roja Joventut desenvolupa durant tot l'any per promoure els beneficis del joc en l'aprenentatge, la creativitat i la socialització dels infants.
Activitats solidàries per ampliar la recollida
Diverses entitats col·laboren enguany amb la campanya a través d'activitats pròpies. Una d'elles és 'Cap infant fora de joc', impulsada per la Federació Catalana de Futbol, que recorrerà una vintena de camps de futbol per recollir joguines. L'acció es durà a terme al Baix Llobregat i, com a novetat, també arribarà al Maresme.
També s'hi suma el concert solidari 'Actua amb el cor', que se celebrarà a la sala Luz de Gas de Barcelona. L'entrada serà gratuïta, però caldrà aportar una joguina per accedir-hi.
A més, la Cursa del Pare Noel destinarà un euro a la campanya per cada dorsal inscrit i habilitarà punts de recollida de joguines durant la jornada esportiva.
Una realitat marcada per la pobresa infantil
Les joguines es distribuiran entre infants i adolescents d'entre 0 i 16 anys durant els primers mesos de l'any vinent. La campanya arriba en un context en què més d'un de cada tres menors de 16 anys a Catalunya es troba en risc de pobresa o exclusió social, una situació que reforça la necessitat d'aquest tipus d'iniciatives solidàries.