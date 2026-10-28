Catalunya s'atura en condol pel greu accident ferroviari de Toledo
- Els partits catalans cancel·len actes de precampanya després de la col·lisió de dos trens d'alta velocitat i expressen el seu condol
- Barcelona també expressa el seu condol per les víctimes de l'accident i es guarda un minut de silència a metro i busos
El terrible accident entre dos trens d'alta velocitat entre les estacions de Mora i Urda, a la província de Toledo, ha provocat una profunda commoció arreu de l'Estat i una allau de reaccions des de Catalunya. Davant la magnitud del sinistre, amb almenys 68 morts, les principals forces polítiques han expressat el seu condol a les víctimes, als seus familiars i a totes les persones afectades i ha obligat a la majoria de partits, tret de Vox, a replantejar els actes de precampanya previstos.
Com a mostra de condol a les víctimes de l'accident d'Urda i els seus familiars, s'han fet un minut de silenci davant tots els ajuntaments d'arreu de l'Estat convocats en el cas de Catalunya per la Federació de Municipis i l'Associació Catalana de Municipis. A la plaça Sant Jaume de Barcelona, hi ha assistit el president de la Generalitat, Salvador Illa, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el president del Parlament, Josep Rull, el delegat del govern espanyol, José Crespín, i la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret.
Entre els actes cancel·lats figuraven una reunió amb el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, així com la presentació de la segona convocatòria del Pla de Barris. La portaveu del Govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha ofert "tot el suport material o del que calgui" al govern de Castella-La Manxa.
Des de Barcelona, l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, ha publicat en xarxes socials el següent missatge: "Consternats per l'accident ferroviari als Yébenes (Toledo). Estem en permanent contacte i pendents de les actualitzacions oficials". "Tot el nostre suport i condol a les famílies de les víctimes. Estem a la disposició dels ajuntaments i territoris afectats" afegeix Collboni. També el FC Barcelona ha expressat el seu "més entit condol" i ha tranmès el seu "suport i solidaritat" a les víctimes.
Junts i ERC reclamen responsabilitats
Des de Junts, la candidata a les eleccions del 29-N, Míriam Nogueras, ha defensat que la prioritat immediata és atendre les víctimes i conèixer l'abast real del desastre. Tot i això, també ha advertit que no es poden continuar ignorant els problemes que afecten les infraestructures ferroviàries i ha reclamat responsabilitats.
En la mateixa línia, el president del partit, Carles Puigdemont, ha justificat la suspensió de tots els actes de precampanya i ha assegurat que seguirà amb preocupació l'evolució dels fets.
Per la seva banda, el líder d'ERC, Oriol Junqueras, s'ha mostrat "consternat" pel sinistre i ha insistit que la prioritat absoluta han de ser les persones afectades, alhora que ha agraït la feina dels equips de rescat.
Suport transversal des de l'oposició
La resta de forces polítiques també han reaccionat ràpidament davant la tragèdia. El dirigent del PP a Barcelona, Xavier García Albiol, ha expressat el seu "afecte, solidaritat i suport" a les víctimes i ha destacat l'esforç dels professionals que participen en les tasques d'emergència.
Amb el cor encongit davant les terribles notícies que ens arriben de l’accident ferroviari. Tot el meu afecte, solidaritat i suport a les víctimes, a les seves famílies i a totes les persones afectades. Són moments de gran angoixa i dolor. El meu reconeixement i agraïment a tots els equips d’emergències que estan treballant sense descans.— Xavier García Albiol (@Albiol_XG) October 28, 2026
Des de l'espai dels comuns, l'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau ha manifestat la seva preocupació per les informacions que arribaven des de Toledo, mentre que la presidenta del grup parlamentari dels Comuns, Jéssica Albiach, ha enviat un missatge d'escalf a les persones ferides i als seus familiars. Tant els Comuns com el Front Ampli han anunciat la suspensió de la seva agenda pública prevista per a la jornada.
Vox manté els seus actes electorals
En contrast amb la resta de formacions, Vox ha decidit mantenir els actes de precampanya previstos per a aquest dimecres. La formació argumenta que continuarà denunciant el que considera una mala gestió política de les infraestructures i dels serveis públics.
Tot i això, el seu candidat, Santiago Abascal, també ha traslladat el condol a les víctimes de l'accident i ha expressat la seva indignació davant una nova tragèdia ferroviària. La decisió de no suspendre l'activitat política converteix Vox en l'única força amb representa