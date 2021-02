Edició Migdia - Illa de Sanitat a candidat del PSC, Iceta previsiblement ministre

Salvador Illa deixa el càrrec per centrar-se en la campanya electoral del 14 de Febrer com a canadidat del PSC a la presidència de la Generalitat. Ramon Espadaler, el número 3 a les llistes del PSC, afirma a Ràdio 4 que Carolina Darias el substituirà i Miquel Iceta ocuparà el càrrec que deixa vacant com a ministre de Polítiques Territorials. El govern català no confirma encara si els membres de les taules electorals hauran de fer autotests d'antígens el 14F.