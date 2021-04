La ruta de Suez podría quedar despejada entre hoy y mañana

José de Lara, decano del colegio de Ingenieros navales y oceánicos de España cree que la operación que ha conseguido desencallar esta madrugada el buque Ever Given del canal de Suez no va a fracasar. Confía en que en las próximas horas, coincidiendo con la pleamar, cuando el agua alcanza su nivel más alto, podría ser remolcado. De Lara cree que la llegada de un remolcador con una capacidad 4 veces superior de los ya había en la zona ha sido clave para el éxito de la maniobra. Recuerda que este domingo ya se liberó el timón y las hélices y que ahora solo queda ver en qué estado se encuentra la propulsión del barco. En todo caso, añade, el remolcador que hay en la zona garantizará que se pueda avanzar. De cara al futuro y pensando en evitar accidentes de este tipo, el decano del colegio de Ingenieros plantea que se podría desdoblar la ruta en esta zona, que es muy estrecha. Cree que no sería una obra muy costosa y que añadiría mucha seguridad.