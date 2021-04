El candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, se presenta como una persona capaz de formar un gobierno serio. “Mi prioridad es que haya un gobierno serio y solvente y se aborden los problemas reales. Lo demás me parece secundario. Me encanta el entretenimiento, pero no voy por la vida de gracioso. He visto a algunos que van de graciosos y no lo son mucho” ha dicho en RNE. Sobre la actitud del Gobierno actual de la Comunidad es muy crítico y culpa directamente a Isabel Díaz Ayuso. “En este instante hay un efecto llamada. Hay 'desmadre', no digo que lo esté organizando ella, pero cuantas menos restricciones hay, hay más contagios, más UCIS, etc. La pandemia va sin control mientras el Gobierno está ausente y eso me preocupa”. Gabilondo no es partidario de cerrar la hostelería, pero sí de clausurar el interior de los locales cuando los contagios superen la barrera de los 300 cada 100 mil habitantes. Eso sí, defiende que es necesario que esos cierres vayan acompañados de ayudas. “El Gobierno lo puede hacer ya. Reunirse y destinar 80 millones de euros para eso. No podemos mandar a los hosteleros el mensaje de que cierren por el bien de la comunidad, pero sin darles nada a cambio. Madrid es la única comunidad de España que no ha dado un euro de ayuda a la hostelería”. Cree que se está planteando la campaña en términos extremos y aclara que este estilo no es el suyo. “Yo lucho contra las posturas extremas, porque no transforman la sociedad. En España el debate ahora no es fascismo o comunismo, el debate es cómo resolver los problemas de la pandemia”. En este contexto, explica sus motivos para rechazar un pacto con Pablo Iglesias. “Este Iglesias es el que plantea los asuntos en una confrontación que no comparto, porque yo quiero una propuesta sin extremos, que quiere a acoger a quienes huyen de posiciones extremistas. NO es que yo tenga nada contra ellos, pero es que esto es perjudicial para la sociedad”. Cree que si cambia se podrán llegar a acuerdos como se ha ocurrido en este tiempo con Podemos o Más Madrid. “Nosotros hemos trabajado con Mas Madrid en temas sociales, de políticas publicas. Hemos podido trabajar con ellos, pero el planteamiento así es inadecuado”. Gabilondo concluye hablando del papel de Ciudadanos y dice que sus votantes se sienten defraudados porque “se han convertido en una sucursal del PP”. Por eso, pide a Edmundo Bal que aclare cuanto antes cual será su postura en el futuro.