"La doble muerte de Unamuno": sus últimos días

La editorial Capitan Swing acaba de publicar "La doble muerte de Unamuno", una investigación sobre los últimos días del autor vasco en Salamanca. Sus autores, Luis García Jambrina, profesor de literatura española en la Universidad de Salamanca y experto en Unamuno, y Manuel Menchón, director de cine y guionista, han estado en Las mañanas de RNE.

García Jambrina ha explicado que aunque ha pasado mucho tiempo, está pendiente la revisión. "Hay mucha gente que tiene la idea de que Unamuno permaneció fiel a los sublevados y que simpatizaba con ellos y que de alguna manera era alguno de los suyos, cuando no es así y además fue una víctima de los mismos", explica.

En el libro plantean si el escritor pudo haber sido asesinado. "Lo que hemos querido hacer es desmontar y desenmascarar la versión oficial que se fue construyendo con el paso de los años. Una mentira a fuerza de repetirla acaba convirtiéndose en una verdad. Si esto pasa con cualqueir investigación, siempre llegas a unos límites. Siempre hay algo en lo que no puedes entrar porque no hay pruebas. Lo que hemos hecho es no quedarnos ahí, ir más allá. De ahí el título, no solo se habla de la muerte física sino de la muerte simbólica. Hay numerosos indicios de que fue una muerte oscura, llena de sombras".

Menchón añade: "Todo lo que rodea a su muerte está rodeado de propaganda." Unamuno fue el primero en denunciar la manipulación informativa. "En los años 20, critica a Millán Astray porque genera la propaganda para que los jóvenes se alisten a la legión de manera voluntaria." También investigan la figura de Bartolomé Aragón, que compartió con Miguel de Unamuno los últimos minutos de su vida y que dio varias versiones de cómo fue.