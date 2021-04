¿Tienen Séneca o Marco Aurelio respuestas para las amarguras de la sociedad del siglo XXI? Nuestro mundo es distinto al suyo, pero seguimos luchando contra los mismos desafíos de hace siglos. Charlamos con Marcos Vázquez sobre cómo poner en práctica la filosofía estoica hoy día. Vázquez nos cuenta que su libro "Invicto" es un programa que combina la filosofía clásica y la psicología moderna para ayudarnos a cambiar esos hábitos que no nos permiten avanzar. Todo un arsenal mental, dice él, para lograr más y sufrir menos. El autor explica cómo visualizar con claridad, actuar con determinación y resistir con disciplina. Repasamos conceptos estoicos como la virtud, la tranquilidad o ataraxia o la mente como refugio.

Marcos Vázquez: "Como Hércules, debes elegir tu camino, una vida fácil o una vida con propósito. Las decisiones fáciles en el presente suelen generar vidas difíciles en el futuro".

Marco Aurelio: "No deberíamos tener miedo a la muerte sino a no empezar nunca a vivir".

