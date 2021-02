En Radio 3 - Carlos Palencia - 23/01/21

¿Os suena "Cinecutre"? Lo digo porque en el programa de hoy tenemos a su director /creador, el gran Carlos Palencia. No importa demasiado si eres fan de este tipo de cine, Carlos conseguirá que no pierdas el hilo, ¿por qué? Escucha el podcast y lo entenderás. Disfruta de esta hora musical con el eterno colaborador de Hoy Empieza Todo con Ángel Carmona.

Playlist:

Against the Ninja - Angelo Janotti + Dragon Sound

Commando Ninja - Volt Age

Friends - Angelo Janotti + Dragon Sound

Ninja Rap - Vanilla Ice

Hold on to the vision - Frank Harris

True Survivor - David Hasselhoff

Manimal - Too BAD

Extinction Love - Free Parking!

Who Made Who - AC/DC

Killer Klowns - The Dickies

Stridulum Theme - Franco Micalizzi

Far from over - Frank Stallone

When the rain begins to Fall - Jermaine Jackson + Pia Zadora

Almost Unreal - Roxette