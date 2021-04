El bosque habitado - Llegan los vencejos. Ave del Año - 11/04/21

Bienvenid@s a esta primavera prodigiosa donde llueven flores de olma por doquier, revientan los lirios con sus insinuantes formas y los mil matices de verde colorean los descampados y los bosques, cuyos cielos están ya cruzando los vencejos. Ahora sí que sí, ya es primavera en Radio 3.

Para quien aún no lo tenga claro, al hablar de vencejos hablamos de nosotr@s mismos. El vencejo común está muy ligado al ser humano, cría en los huecos de tu casa o edificio (si es que no los cierras) y, además, es sorprendente: el resto de su vida, cuando no está criando, lo pasa en el aire. Todo el tiempo, sí. Come, duerme y copula en vuelo. Solo se posa dos meses al año para criar y en sus viajes migratorios recorren ¡20.000 kilómetros cada año!. Y éste es su año, el del Vencejo común, Ave del Año 2021. Para celebrarlo, protegerlo, conocerlo e integrarlo en nuestros hábitos, contamos con el conocimiento de Arantza Leal Nebot, bióloga de SEO/BirdLife, representante de la Comunidad Alada del Bosque, que también nos traerá las noticias más interesantes del mundo de los alados en “Volando vengo. Dice @Luis Martínez Martínez, que las aves nos acompañan cada día. Y, aunque a veces parezca que nos esforzamos en no percibirlas, están en tu ciudad, en tu tejado, en tu jardín, en la playa en la que veraneas, en tu paseo por el rincón favorito del bosque… ¡Están en tu vida y, si les prestas un poco de atención, descubrirás historias como jamás imaginaste! Hoy te invitamos a descubrir la permanente locura, como la llama César-Javier Palacios, “permanente locura Non Stop, siempre volando de aquí para allá en un obsesivo viaje de nunca parar, siempre en el aire, sin nunca detenerse", alimentándose del plancton del aire y practicando fugas de tempero ¡Atención! porque los vencejos “ya están llegando, anunciadores de una primavera esplendorosa".

Y nos ilustran adecuadamente en este anuncio ilustrado "vencejil", Raúl de Tapia que Raúl Alcanduerca, María Ángeles Pérez López, Luis Martínez Martínez y Miguel de Unamuno. Todo ello envuelto en una singular banda sonora en mutualismo con la comunidad de vencejos y DELAPORTE, en un mágico Ubuntu con otros músicos. Además, las voces del Club de la Hojarasca: José Manuel Sebastián Campo, Marta Iraeta y Pilar Socorro. Y, como es obligatorio, las noticias arbóreas en “Las ramas arriba”, con el plantabosques Natxo Blanchart López, de la Asociación Arriba Las Ramas.

Y ahora, sumérgete en la vida, porque la vida vuelve, vuelve todo lo que tiene raíces y alas, vuelve el “siempre” de la naturaleza. Chilla alegre como los vencejos, vuela como mensajero celeste por este cielo habitado, sin duda, territorio conmovido ¡Arriba las ramas!