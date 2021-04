Després del col·lapse - Genoma humà: 20 anys desprès

Es compleixen vint anys de la seqüenciació del Genoma Humà. Aquesta gesta es va comparar amb l'arribada a la Lluna i l'inici de l'exploració espacial, encara que en aquest cas es tracta d'una exploració interior a l'essència de la vida i de l'humà.

En el genoma estan escrites les instruccions precises de com es construeixen i funcionen totes i cadascuna de les cèl·lules que formen la pell, els músculs o els ossos, i els nostres gens influeixen de manera substancial en el nostre comportament i pensament.

A l'ADN està escrit d'on venim i qui van ser els nostres avantpassats, i també hi ha informació clau per curar malalties com ara el càncer, l'Alzheimer, l'obesitat o l'esquizofrènia.

Avui, després de dues dècades celebrem aquest descobriment.



Convidats