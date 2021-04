Després del col·lapse - Estem a punt de perdre el Delta de l'Ebre?

Catalunya podria tenir els primers refugiats climàtics d’Europa. Al Delta de l’Ebre, la meitat de la superfície quedarà sota l'aigua del mar si no es prenen mesures a curt i mitjà termini, segons la Taula de Consens del Delta. Aquest fòrum, impulsat per les comunitats de regants de l'esquerra i la dreta de l'Ebre i els ajuntaments, reclama que s’apliquin ja mesures urgents per protegir una de les zones naturals més riques d’Espanya, que inclou a més a més unes salines, algunes empreses de restauració i vivendes.

La política diu que sí, que el Delta és molt important, però Generalitat i Govern central no es posen d’acord i els diners, ja previstos per proves pilot i projectes, no arriben, ni Després del col·lapse.

Estem a punt de perdre part de Delta? El analitzem en el programa d'avui.

Amb la participació de