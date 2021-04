Després del col·lapse - Cap a on va el circ?

El circ ha canviat molt a través del temps. Anteriorment no se’n concebia un si no tenia animals i avui dia és molt estrany trobar algun que els tingui. Com ha evolucionat i cap a on va?

El dissabte 17 d’abril es el dia Internacional del Circ, i enmig de la pandèmia que tant ha afectat la salut mental de tots, ha quedat palès que el riure i la disbauxa es fan més necessaris que mai.

A Catalunya hi ha 130 companyies i uns 650 professionals dedicats a estimular-nos el riure, provocar-nos fascinació i despertar la il·lusió.

Però el sector del circ es troba en un moment de redefinició dels seus espectacles i té reivindicacions històriques esperant ser ateses, com entrar al currículum escolar, o ser valorats socialment com a eina d’intervenció social.





Amb la participació de

Jame Mateu, “ Tortell Poltrona ” de CircCric i Pallasos sense fronteres.

” de CircCric i Pallasos sense fronteres. Escola de circ ENCIRCAT.

Associació de Professionals de Circ de Catalunya: APCC .

. Pallasos sense fronteres.

Escola de circ KANAYA.

Circ Raluy Legacy.



.

.