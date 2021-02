Los comportamientos de los jóvenes en tiempo de pandemia

Hablamos con Jordi Royo, director clínico de Amalgama 7, gabinete especializado en la atención terapéutica y educativa de adolescentes, jóvenes y sus familias.

Este experto no es muy optimista en la corrección de este Trastorno Negativista Desafiante (TND), que impera en las generaciones de adolescentes, sobre todo entre los que tienen entre16 y 19 años. Además del sentimiento de invulnerabilidad, propio de la juventud y el cansancio acumulado por la pandemia y las restricciones, los chicos y chicas de este tramo de edad, viven sin temor al castigo o las represalias. Los castigos que se imponen son sanciones de pago o multa, que los padres abonan, por lo que ellos no lo perciben. Así que, sin castigo, no hay delito. Parte de la solución pasa por que el pago no sea una multa dineraria, sino un trabajo de reparación de los daños, al estilo de las sanciones que imponía el juez Emilio Calatayud, caracterizado por dictar sentencias reparadoras del daño causado.

Jordi Royo, nos habla de las agresiones que los hijos infringen a sus padres y como, éstos, se encuentran indefensos. Según el informe elaborado por Amalgama 7, durante el confinamiento y la pandemia, ha aumentado esta violencia filio-parental verbal.