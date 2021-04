180 Grados - Coque Malla, Waxahatchee, Guille Wheel y Working Men's Club - 31/03/21

'El Crac Universal' es la nueva canción de Coque Malla, una interpretación poética de una situación angustiosa con la pandemia como paisaje. La escribió en el primer confinamiento pensando que en verano de 2020 estaríamos viviendo una nueva primavera del amor. Y confiesa que fue muy ingenuo pero que las canciones no pueden guardarse en un cajón esperando a que los tiempos cambien y, si somos optimistas, podemos pensar en esa fiesta de libertad y placer de la que habla. Pero también se pregunta sobre el destino del dolor vivido y, sobre todo, si seremos capaces de construir algo útil a partir de él. Coque Malla, estará los días 23, 24 y 25 de abril en el Teatro Rialto de Madrid y el 5 de mayo, en el Teatro del Liceu de Barcelona. Estrenamos el debut de Guille Wheel (Ex The Wheels) en solitario con 'Love Is Everywhere', a Waxahatchee con una preciosa versión de 'Streets Of Philadelphia' de Bruce Springsteen y a Working Men's Club con 'X', su nuevo artefacto.

COQUE MALLA – El Crac Universal

MAIKA MAKOVSKI – Love You Til I Die

MASTODONTE – Bienvenidos a mi Casa

SEN SENRA – Perfecto

PEACH TREE RASCALS – Ooz

THE KOOKS x SEEB – Naïve

GUSTAVO REDONDO – El Ídolo Individual

SECOND – Muérdeme

SECOND – Demasiado Soñadores

WORKING MEN’S CLUB - X

GUILLE WHEEL – Love Is Everywhere

WAXAHATCHEE – Streets Of Philadelphia

CALAVERA ft AMARAL - Ámbar

GRANDE AMORE – Esta Pena Que A Veces Teño