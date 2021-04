Manuel, enfermero en París: "Las urgencias están saturadas"

Manuel Pérez Sánchez, enfermero en el hospital La Fontaine de Saint Denis nos ha contado la dureza de la situación actual de Francia. “La situación es muy dura. Las urgencias están saturadas y nos toca trabajar todos los días”. Según Manuel, la situación no es tan crítica como en la primera ola porque ha mejorado la organización pero, aun así, vuelven a estar desbordados. “Volvemos a estar al límite. Mis compañeros médicos se pasan casi dos horas al teléfono para poder encontrar una cama para pacientes COVID”, nos ha dicho. Lamenta que parte de la sociedad no esté concienciada con la gravedad de la situación y añade que, aunque están cansados, no tienen más remedio que seguir trabajando. “Yo tenía vacaciones la semana que viene y me las anularán”. Sobre el perfil del paciente dice que ahora hay muchos afectados de entre 40 y 50 años y muchas mujeres embarazadas.