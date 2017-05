El cómic como arquitectura del pensamiento

Pero… ¿Qué nos vamos a encontrar exactamente en este libro: “El libro tiene seis partes interdependientes –asegura Enrique-. La primera es un recorrido por las principales teorías que existen en torno al cómic, donde busco su relación con el dibujo de arquitectura. Funciona también como un buen resumen del estado de la cuestión donde se hacen accesibles varios trabajos entre los que hay algunos trabajos clave, todavía inéditos en castellano”.

“Continúo con un recorrido histórico y un análisis de arquitecturas narrativas más contemporáneas, en esas dos secciones está el núcleo duro del libro, con ejemplos que abarcan desde el Antiguo Egipto hasta piezas de autoras actuales como Emma Ríos, que por cierto estudió en mi misma escuela de arquitectura”.

“En otros dos capítulos más –añade-, hablo de distintas relaciones entre el cómic y los arquitectos, con un capítulo dedicado a la museografía, que es la principal ocupación de mi estudio profesional y con la que existen múltiples puntos de contacto con el cómic”.

“Finalmente –concluye- acabo con un discurso, un homenaje directo al Discurso del cómic de Román Gubern y Luis Gasca. Para mí fue –y es– una obra clave, es importantísimo que el estudio de un medio gráfico tenga una parte fundamentalmente gráfica. Me gusta que este libro sea, al igual que el Discurso, un cruce de caminos: Este libro viene de muchos libros… y a la vez apunta a muchos más”.