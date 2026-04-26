La segunda vez de Anne Hathaway y Jake Gyllenhaal en 'Amor y otras drogas', un romance inspirado en una historia real

Realidad y ficción se dan la mano en Amor y otras drogas, una película de Anne Hathaway y Jake Gyllenhaal que navega entre la comedia y el drama. Los caminos de sus personajes se cruzan cuando él, Jamie, vendedor de medicamentos para una farmacéutica, visita a un médico. A través de él conoce a una de sus pacientes, Maggie, quien tiene párkinson. Jamie y Maggie acuerdan dejar los sentimientos a un lado y empezar una relación puramente informal.

Amor y otras drogas está inspirada en una historia real, concretamente, en la de Jamie Reidy. Trabajó vendiendo productos de Pfizer y escribió un libro sobre su experiencia, Hard Sell: The Evolution of a Viagra Salesman, que se utilizó como punto de partida para el guion de la película. En el libro, sin embargo, no hay ni rastro de Maggie ni de ninguna otra historia de amor: Eso es creación de Charles Randolph, su guionista, quien también está detrás de La gran apuesta o El escándalo.

Anne Hathaway y Jake Gyllenhaal, pareja por segunda vez Jake Gyllenhaal supo que quería hacer Amor y otras drogas en cuanto leyó el guion, con el que acabó llorando. A Anne Hathaway le costó un poco más sumarse al proyecto. Le veía potencial, pero creía que a su personaje le faltaba algo. "Había una raíz central en las distintas facetas de Maggie, la negación y el miedo al futuro. Tuvimos que encontrar una forma de transmitirle todo eso al personaje", explicaba a Entertainment Weekly. Para ello, cambiaron el enfoque. "El guion que me enviaron era una historia sobre un hombre al que le transformaba el amor de una mujer. El guion que acabamos haciendo es una historia de dos personas que son transformadas por el amor", resumía ella ante Reuters. Al final decidió tirarse a la piscina y así se reencontró con un viejo conocido. Jake Gyllenhaal y Anne Hathaway en 'Brokeback Mountain' Jake Gyllenhaal y Anne Hathaway ya habían coincidido cinco años antes en la gran pantalla y también como pareja. Ocurrió en Brokeback Mountain, a las órdenes de Ang Lee. Su relación estaba entonces a la sombra del fuerte vínculo que habían forjado los personajes de Gyllenhaal y Heath Ledger, con un matrimonio entre Gyllenhaal y Hathaway brevemente retratado en el tramo final de la cinta. En Amor y otras drogas, la química entre ambos pasa a ser la gran protagonista.

El párkinson, la enfermedad en Amor y otras drogas Para interpretar a Maggie Murdock, Anne Hathaway decidió investigar todo lo posible sobre la enfermedad de Parkinson y así hacer una representación fiel de cómo esta afecta a las personas que la sufren. En su preparación habló con personas diagnosticadas que se encontraban en distintas fases de la enfermedad. Anne Hathaway y Jake Gyllenhaal en 'Amor y otras drogas' Aquellas conversaciones la ayudaron a construir el personaje, como contó a Deadline en una ocasión: "Casi todos me hacían la misma pregunta: '¿Ella ha aceptado su diagnóstico?'. Ese viaje no había sido claramente dibujado en el guion". Cuando se dio cuenta, se lo contó al director, de ahí su escena en la convención de Chicago. "Ese es el momento en el que acepta su diagnóstico, y es cuando Jamie y ella empiezan a distanciarse, porque él no puede". Su investigación también le hizo cambiar su aspecto físico. Al informarse de los efectos secundarios de la medicación, leyó que en la mayoría de los casos se encontraba la pérdida de peso, razón por la que ella misma decidió adelgazar para la película. En cuanto a la representación del síntoma del temblor, además de sus conversaciones con personas con párkinson, se valió de vídeos de YouTube.