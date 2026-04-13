De cita con Alejo Sauras

Todo el mundo sabe quién es. Y es que atesora grandes éxitos en su carrera como Al salir de clase, Los Serrano o Estoy vivo. Series que han marcado a más de una generación, y ahora lo intenta de nuevo otra vez con una serie de la casa, Barrio Esperanza, donde interpreta a Jerónimo Caballero, el director de la escuela donde sucede toda la historia. Precisamente con motivo del estreno de la serie y de su última película Kraken: El libro negro de las horas, Marta Márquez ha podido pasar una tarde con él hablando de sus últimos proyectos.

El secreto de Alejo Sauras Marta Márquez ha empezado fuerte su cita con Alejo y ha dejado al descubierto uno de los secretos del actor. Antes de dedicarse a la interpretación, estudió electrónica. “Quería ser piloto de aviación”, ha contado Alejo. Un sueño imposible que se vio truncado al tener hipermetropía, un problema con la vista que por aquel momento no era operable. Como no podía cumplir su sueño, investigó qué opciones había que estuviesen relacionadas con la aviación y descubrió que podría ser técnico de aeronaves, que son los encargados de reparar las cabinas de los aviones. Acabó en la interpretación casi de casualidad, ya que tras apuntarse a unas oposiciones tuvo un pequeño tiempo muerto en el que decidió apuntarse a unas clases de interpretación para mantenerse ocupado mientras le llamaban. Por suerte, se dio cuenta de que aquello le gustaba y no se le daba nada mal.