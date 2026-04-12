'Te puede pasar a ti', la propina millonaria de Nicolas Cage que está inspirada en una historia real

Nicolas Cage, Bridget Fonda y Rosie Perez acaban atrapados en un inesperado triángulo amoroso en Te puede pasar a ti y todo por culpa, o gracia, de los cuatro millones de dólares que les tocan a sus personajes en la Primitiva. El reparto de las ganancias pone sus vidas patas arriba en esta película romántica ideal para creer en el destino y en las buenas personas.

Todo empieza cuando Charlie Lang, el honrado y noble policía al que interpreta Nicolas Cage, se encuentra con que no lleva suficiente dinero para dejar propina a Yvonne Biasi, la camarera de una cafetería a la que entra por casualidad. Ella está teniendo un día horrible. La acaban de declarar insolvente y no se cree la disparatada promesa que le hace Charlie: Si le toca la Primitiva, le dará la mitad del premio. Al día siguiente, sin embargo, Charlie regresa a la cafetería para cumplir con su palabra. Lo hace muy a pesar de Muriel, su mujer, quien siempre ha soñado con ser rica.

"La historia que van a ver casi toda es real", anuncia un narrador al principio de la película. Es una declaración que puede sorprender al espectador, pero, aunque parezca increíble, Te puede pasar a ti está inspirada en hechos reales.