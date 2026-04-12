'Te puede pasar a ti', la propina millonaria de Nicolas Cage que está inspirada en una historia real
- Los protagonistas ganan la Primitiva y se reparten el premio
- Estrenos de cine de RTVE Play: semana del 13 al 19 de abril
Nicolas Cage, Bridget Fonda y Rosie Perez acaban atrapados en un inesperado triángulo amoroso en Te puede pasar a ti y todo por culpa, o gracia, de los cuatro millones de dólares que les tocan a sus personajes en la Primitiva. El reparto de las ganancias pone sus vidas patas arriba en esta película romántica ideal para creer en el destino y en las buenas personas.
Todo empieza cuando Charlie Lang, el honrado y noble policía al que interpreta Nicolas Cage, se encuentra con que no lleva suficiente dinero para dejar propina a Yvonne Biasi, la camarera de una cafetería a la que entra por casualidad. Ella está teniendo un día horrible. La acaban de declarar insolvente y no se cree la disparatada promesa que le hace Charlie: Si le toca la Primitiva, le dará la mitad del premio. Al día siguiente, sin embargo, Charlie regresa a la cafetería para cumplir con su palabra. Lo hace muy a pesar de Muriel, su mujer, quien siempre ha soñado con ser rica.
"La historia que van a ver casi toda es real", anuncia un narrador al principio de la película. Es una declaración que puede sorprender al espectador, pero, aunque parezca increíble, Te puede pasar a ti está inspirada en hechos reales.
La historia real detrás de Te puede pasar a ti
Si a Nicolas Cage le tocaba la primitiva en la ficción, en la realidad el premiado fue Robert Cunningham. Policía de Dobbs Ferry, en el estado de Nueva York, Robert era cliente habitual de la South Pizzeria, como otros muchos policías de la zona. En este local de Yonkers -que no Queens, como se dice en la película- trabajaba Phyllis Penzo. No eran desconocidos, ni mucho menos: llevaban 15 años siendo amigos.
Un día, en marzo de 1984, Robert le propuso a Phyllis rellenar juntos un boleto de la Primitiva en vez de darle una propina. Él eligió tres números y ella, otros tres. Al día siguiente descubrieron que habían ganado seis millones de dólares, que repartieron de forma equitativa. A diferencia de Muriel, el personaje de Rosie Perez en Te puede pasar a ti, a la mujer de Robert le pareció perfecto, ya que había decidido la mitad de la combinación ganadora.
Es una de las muchas diferencias entre la historia real y la que cuenta Te puede pasar a ti, una versión muy adornada por Hollywood. El premio era de 2 millones de dólares más en la realidad que en la película, Robert tenía 55 años y Phyllis tenía 48 -en vez de 30- y Robert y Phyllis no acabaron juntos. "La nuestra es una historia sobre la suerte, pero los cineastas la convirtieron en una historia de amor. Salvo la parte en la que ganamos, es todo ficción", resumió Phyllis Penzo en una entrevista con Entertainment Weekly.
Robert siguió casado con Gina, su mujer. Phyllis, por su parte, aprovechó el dinero para comprarse una casa y también un coche para su marido y su hija. Su alter ego en el cine compraba la cafetería en la que trabajaba, ¿y ella? "Me planteé abrir un restaurante, pero después de 27 años de camarera, llegas a una edad en la que no puedes seguir trabajando tantas horas", aseguraba.