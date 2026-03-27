¿Qué no pensó hacer nunca Ibrahim Al Shami en 'La Promesa'?

Ibrahim Al Shami ha sido uno protagonistas del tercer episodio de Cosas de palacio, donde el actor ha sorprendido al revelar uno de los retos más inesperados de su carrera. Durante su paso por La Promesa, dando vida a Adriano, tuvo que enfrentarse a una situación que jamás habría imaginado. Una experiencia que también ha afectado a parte de su vida personal. Además, el artista ha charlado con Sabela Arán y Miren Arrieta, actrices de Valle Salvaje, sobre su forma de entender el amor, un sentimiento que define profundamente a su personaje. ¡Esto es todo lo que nos han contado!

Ibrahim Al Shami nunca pensó hacer esto como Adriano Los invitados al tercer programa de Cosas de palacio han tenido que confesar a qué nunca se hubieran imaginado hacer en un set de rodaje. Mientras que para Sabela Arán ha sido interpretar que estaba pasando por diferentes etapas del sueño, y para Miren Arrieta han sido las escena violentas junto a su compañera. Sin embargo, Ibrahim Al Shami tuvo que enfrentarse a algo en La Promesa como Adriano que ha sido maravilloso para él y para su vida: "Al tener dos niños, tuvimos a dos bebés super pequeños, creo que llegaron con un mes. Entonces, yo nunca he cogido a mis sobrinos hasta que no tuvieron el año, que ya estaban más formaditos. Me dan mucho respeto, me tengo que sentar en un sofá, tranquilo, y aquí fue enfrentarte del tirón". El actor reconoce que fue muy difícil para él pero que lo sacaron adelante y no se notó nada.

El amor como motor de los personajes Sin embargo, y a pesar de ese miedo inicial a coger los bebés, Adriano siente un fuerte amor por ellos. Porque, "dejando a un lado el amor romántico, el amor es algo muy importante de la vida, de la familia, los amigos. Es la cosa más bonita de este mundo, conectar y querer a la gente", dice la actriz de Valle Salvaje. Y es el que el amor parece ser el motor, no solo de muchas series, si no también de los personajes que forman parte de ella. Para Sabela, la estructura piramidal de Victoria se sustenta en el amor. "Este personaje que tiene pensamientos y actitudes retorcidas y malévolas, todas parten del amor hacia el duque. Entonces, para conseguir su amor hace de todo hasta el punto de querer matar niños. El amor lo puede todo". Mientras, para Miren, "Mercedes ha pasado gran parte de su vida sin cuidarse a sí misma, dedicándose a su hermana y al cuidado de sus sobrinos, entonces el personaje tiene un despertar y buscar su propia felicidad y ahí vimos cómo se enamoró locamente por su primer amor. Sin duda, es un motor muy importante para su personaje, porque es una persona que no quiere estar soSer actor significa da virda a otras persona yla". Un poco más diferente a ellas, a Adriano "el amor le está moviendo continuamente. Es un personaje que viene de muchos traumas con su familia, ha estado bastante solo. Entonces, encuentra el amor, y lo ha encontrado en sus hijos". 03.28 min Cosas de palacio - El amor como motor de sus personajes ¿Quieres conocer mejor al actor de La Promesa y saber todo lo que ha contado en la nueva entrega de Cosas de palacio? Aquí tienes el episodio completo. Cosas de palacio Cosas de palacio - Episodio 3 - Yo nunca Miren Arrieta, Ibrahim Al Shami y Sabela Arán charlan sobre posibles romances de sus personajes, robos en rodaje... ¡y juegan al 'Yo nunca'!... Ver ahora

Horario y dónde ver Cosas de Palacio Llevamos mucho tiempo preparando este videopodcast tan especial. Hasta ahora ha sido nuestro, pero a partir del 12 de marzo será de todos vosotros. Cosas de palacio podrá verse todos los jueves a partir de las 19:30 horas en RTVE Play. Además, también se emitirá en el canal EN PLAY todos los jueves a las 00:00h. ¿Te lo vas a perder? ¡Te esperamos en Cosas de palacio, el videopodcast de La Promesa y Valle Salvaje!