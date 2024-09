'El auténtico Oppenheimer': 5 cosas que tienes que saber sobre el inventor de la bomba atómica

16 de julio de 1945. Alomogordo, Nuevo México. Robert Oppenheimer, el hombre que está detrás del proyecto más secreto de Estados Unidos, observa la explosión de la primera bomba nuclear. Ha llamado Trinity a esta prueba que marcará un antes y un después en el trascurso de la historia. Ha sido él quien ha sugerido este lugar desértico, ya que sus padres tienen una cabaña cerca. Pocas semanas después, los días 6 y 9 de agosto, dos bombas atómicas caían sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, y el mundo cambió para siempre.

Robert Oppenheimer creó el arma que destrozó un país y golpeó su conciencia. Pasó de la gloria y el aplauso de sus paisanos al ostracismo y la depresión. En 1965, cuando se cumplían 20 años del ataque a Japón, la cadena NBC emitió un documental titulado The decisión to drop de bomb (La decisión de lanzar la bomba), y él, en su casa, envejecido y enfermo, recordó lo que hizo y lo que provocó. Fue entonces cuando recordó una frase del texto sagrado hindú Bhagavad Gita: "Ahora me he convertido en la muerte, en el destructor de mundos".

Sus orígenes Julius Robert Oppenheimer nació en 1904 en una familia judía adinerada en Nueva York. Su madre, una talentosa pintora, y su padre, un empresario de éxito en la industria textil, inculcaron la cultura en la vida de sus hijos y, Julius, desde niño, mostró un gran interés hacia lo académico, destacando en la Escuela de la Sociedad de Cultura Ética, una institución que promovía valores humanistas y seculares. En una era dominada por la ciencia y la razón, fue un hombre que buscaba respuestas y un apasionado de las artes, desde la poesía a la música, y de la filosofía. Organizaba reuniones con gente que compartía sus pasiones y inquietudes en su casa en Los Álamos, convertida en un centro de cultural y social.

Una vida amorosa extraordinaria y caótica Julius Oppenheimer tuvo fama de reservado y tímido, especialmente con las mujeres. En 1936, mientras trabajaba en Berkeley, salió con Jean Tatlock, una psiquiatra y activista de izquierdas con la que mantuvo una relación intermitente. Él quiso casarse con ella, pero siempre que se lo pidió recibió una respuesta negativa. Se fueron distanciando y Julius se casó en 1940 con la bióloga Katherine Puening Harrison, con la que tuvo dos hijos (aunque se dice los encuentros con Jean Tatlock se prolongaron hasta 1941). En 1944, ella se suicidó. Un vistazo a la infancia de Oppenheimer y cómo su entorno artístico influyó en su vida científica

Enfermedades y lucha personal Fue un hombre de mente brillante y salud frágil. A los 14 años le diagnosticaron esquizofrenia, antes llamada demencia precoz, pero logró llevar una vida dentro de los límites normales. Pero su dependencia del tabaco le pasó factura y murió tras padecer un cáncer de garganta. Fue en 1967, y cinco años después murió su esposa, que padecía alcoholismo. La tragedia marcó a la familia: su hija se suicidó en 1977 y su hijo hizo todo lo posible para borrar el vínculo familiar.

Sobre el documental El documental El auténtico Oppenheimer, dirigido por Poorabi Gaekwad, profundiza en la personalidad de Julius, abarcando el arco de su vida desde que pasa de ser un científico ambicioso a convertirse en un hombre atormentado por los remordimientos. El Proyecto Manhattan se creó el 6 de diciembre de 1941, para avanzar en la investigación nuclear e intentar adelantarse a la Alemania nazi en la creación de una bomba atómica. El impacto fue devastador y marcó el inicio de la era nuclear. Oppenheimer, consciente de las implicaciones negativas que tuvo su creación, utilizó su prestigio y reconocimiento años después para abogar por un control más estricto de este tipo de armas tras el fin de la guerra. Sin embargo, esta postura pacifista y su creciente crítica al gobierno estadounidense lo llevaron a un enfrentamiento directo con la maquinaria política de la época.