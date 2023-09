La Moderna ha recibido estos días a los medios en sus platós y hemos podido conocer quiénes son los personajes que nos acompañarán cada tarde en las próximas semanas y cómo son los decorados. Con esta visita aumentaron las ganas de ver la serie y su estreno no se va a hacer esperar más. Finalmente, La Moderna abrirá sus puertas el próximo miércoles 27 de septiembre a las 22:40 en La 1 y RTVE Play. A partir del jueves 28, la encontraremos en su horario habitual de la tarde.

Una niña que se convierte en mujer con 14 años, que lucha por sacar adelante a toda su familia tras la pérdida de su padre y que tiene que dejar a Íñigo, su primer amor… hasta que 8 años después vuelven a encontrarse por casualidad en La Moderna. ¿Habrá espacio para el amor en la complicada y sacrificada vida de Matilde? ¿Tendrán una segunda oportunidad? Helena Ezquerro, Almagro San Miguel, Stéphanie Magnin, José Luis García-Pérez y Miryam Gallego, entre otros, os esperan el próximo miércoles para inaugurar La Moderna.

¿Te lo vas a perder? ¡Este miércoles a las 22:40 horas!

La Moderna - No te pierdas el estreno multicanal de La Moderna

Ellos no serán los únicos en atraparnos en el sofá de casa, el resto de los trabajadores del Salón de té La Moderna nos harán sufrir y reír con sus historias. No podéis perder de vista a Trini y Miguel, el matrimonio que esconde su relación ante todos en las galerías, o a Cañete y Elías , que nos darán grandes lecciones para conquistar a las mujeres .

Doña Carla está casada con don Jaime , el jefe de Íñigo, pero sigue amando en secreto a Íñigo y a pesar de que él insiste en ponerle fin a su historia, ella no quiere dejarle escapar, y menos aún, verle con otra que no sea ella. Carla jugará un papel decisivo en la historia de amor de Matilde e Íñigo y tendremos que ver La Moderna para ver quién gana la batalla del amor.

Desde ese momento, Íñigo intentará reconquistar a Matilde, pero para ella no será tan fácil volver a dejarle entrar en su vida. Ella tiene muchas responsabilidades y él tiene muchos secretos . Y por si fuera poco, todo se complica cuando Carla aparece en escena.

¿Quién es quién en La Moderna?

Matilde (Helena Ezquerro) será una de las últimas dependientas en llegar al Salón de té La Moderna. Busca trabajo con urgencia porque ella y su familia están a punto de perder la casa en la que viven. Necesita pagar los meses de alquiler atrasados y no parará hasta conseguir el ansiado puesto.

En medio de este problema se encuentra con Íñigo Peñalver, interpretado por Almagro San Miguel, su antiguo amor de la infancia. El joven no quiere perder la ocasión de recuperar el amor de Matilde y buscará la forma de volver a coincidir con ella.

Las dependientas del salón de té acogerán bien a Matilde y tratarán de prestarle ayuda. Una ayuda que será imprescindible para que la familia de Matilde salga adelante y supere este bache.

Si habrá o no reconciliación todavía no lo podemos decir, pero los esfuerzos de Íñigo no tendrán límite, ni los del Carla (Stéphanie Magnin) por separarlos.

¿Quieres conocer a cada personaje? ¡Aquí los tienes!