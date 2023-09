La escritora María Dueñas, de los libros a la pequeña pantalla

El nombre de María Dueñas es de los que se recuerdan siempre cuando uno lee un libro. Pero esta autora tiene, y sabe, hacer de todo. Tanto que va a estrenar una nueva serie, Los artistas. Pero la novedad es que en esta ocasión no nace de la adaptación de ninguna de sus novelas. Con El tiempo entre costuras o La templanza, son algunas de sus novelas que han llegado a hacerse series de televisión, y otras como Sira se han convertido en audiolibros.

La serie se estrena el 8 de septiembre en Amazon Prime Video, y según Dueñas, esta es una aventura totalmente distinta. “Tuve la suerte de que unos productores muy intrépidos de la audiovisual que han sido grandes compañeros de viaje y ahora son grandes amigos me invitaron a esta aventura de construir una serie de ficción, pero sin pasar por capítulos previos de novela. Así que la idea surgió de mí. Hemos trabajado mucho en equipo, pero yo soy en cierta forma la responsable de lo que hay detrás. Y para mí ha sido una experiencia fantástica", ha indicado la escritora en Por tres razones.

En el trabajo de escribir Los artistas, destaca positivamente el acompañamiento de su equipo de guionistas, pues acostumbra a zambullirse en sus novelas en solitario. Ahora, además, aparece como productora ejecutiva, algo que le da más libertad. “Este nuevo papel también de productora ejecutiva, creativa, significa simplemente que puedo opinar y que puedo intervenir con más solvencia, sin tener que pedir permiso a cada paso”, aclara Dueñas.

Antes de su estreno en España, la serie pasó por México y Estados Unidos , y a la autora le ha añadido un complemento “muy estimulante”. Se trata de un contrato first look con la gigantesca plataforma Vicks . Una plataforma que nace en Estados Unidos, de la fusión de Televisa , que es la gran cadena de televisión mexicana, y Univisión , que es la gran cadena de televisión en español de Estados Unidos.

El método es la clave de su éxito

Tras vender más de cinco millones de libros en todo el mundo, reconoce sentirse afortunada por haber conquistado el corazón de muchos lectores latinoamericanos, haber llegado a muchos países a base de ser metódica en su trabajo.

Su éxito lo avalan cinco novelas, un gran número de traducciones (italiano, francés, holandés, árabe, polaco e inglés) y muchos seguidores, que confiesa, no todos lo eran en un principio y sin ser lectores terminaron por engancharse a sus historias tras ver primero las series.

“La gente es muy sincera, se te acerca en la Feria del Libro o en cualquier sitio y te dice: Yo no leía nada, pero vi la serie, me gustó y leí el libro, creía que no iba a ser capaz pero lo terminé. Me enganché y he seguido leyendo desde entonces”. Así que todo lo que contribuya a generar lectores es una maravilla”, comenta con emoción.