El arroz negro es uno de los platos estrellas de la gastronomía Mediterránea. En particular, de la cocina típica de España y de Italia. Se puede preparar en una cazuela de barro o en una paella, y es una de las formas más deliciosas de degustar el sabor de los frutos del mar. Se puede emplear para el arroz negro los ingredientes que tú quieras: calamar y sepia, sepia y gambas, con almejas o, como en esta receta, con pulpo. Todos son igual de deliciosos y la elección depende de los pescados frescos disponibles en tu zona. Lo que no puede faltar es la tinta de calamar que le otorga su particular color negro.

Una vez terminado, si quieres darle un toque especial que sorprenda a tus comensales, te recomendamos seguir la tradición de la Comunidad Valenciana y servirlo con una ración de alioli hecho en casa para que cada uno lo acompañe al gusto. El arroz negro tal y como lo conocemos, con marisco y moluscos, es un plato típico del Levante español. ¿Sabes cuál es su origen? Algunos libros de cocina española afirman que la tinta de calamar ya se utilizaba para dar sabor y color a los platos en el siglo XVII.