Kylie Minogue, la inamovible musa del pop-dance

“Padam Padam” es el mayor éxito de Kylie Minogue de la última década. Este hit de regreso, incluido en su decimosexto álbum de estudio Tension, que sale a la venta el 22 de septiembre, se ha convertido en un éxito mundial. ¿A qué se debe esta popularidad? “En las redes sociales. El efecto tiktok ha sido determinante para que esta canción pegue el pelotazo como lo ha pegado, porque es que hacía tantos años que Kylie no llegaba a un público joven. Entonces, de repente, una canción de la que puede hacer coreografías como locos creo que ha sido determinante para que la gente la descubra”, explica Agustín Gómez Cascales, redactor jefe de Shangay y Dj.

Este tema es la confirmación de que la vida y los éxitos continúan más allá de los 50. Y a pocas semanas de que arranque la nueva etapa musical de la artista australiana buceamos en las profundidades de su sonido y las personalidades de Kylie Minogue.

“Better the devil you know” (1990)

"Cause it's true what they say/ It's better the devil you know (better the devil you know/ Ooh, ooh, ooh, ooh”, nos canta la australiana en este “Bettter the devil you know”. Un clásico del dance de la época que “nos descubre a una Kylie que empieza a madurar y que parece que empieza a saber realmente lo que quiere”, expone Agustín Gómez en los micrófonos de Radio Nacional. Una canción que se ha convertido en uno de los clásicos de su carrera.