04:03

Una de nuestras máximas musas, la australiana Kylie Minogue siempre consigue conquistarnos, al igual que a todo el público que abarrotaba hace unos días el recinto donde su celebró en su país el Sydney WorldPride Concert 2023, donde incluso durante su tranquila pero emocionante actuación, compartió escenario con su propia hermana, la también cantante Dannii Minogue, y este es ese momento álgido.Y como no para, Kylie Minogue acaba de publicar hace apenas unas horas su nuevo sencillo, en colaboración con el conocido DJ y productor holandés Oliver Heldens.Este single tan adictivo, que puede ser un bombazo en todo el planeta se llama "10 out of 10".Con Oliver Heldens.El más reciente single de Kylie Minogue.