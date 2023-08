En el segundo programa el equipo amarillo de Yepes se llevó la victoria tras un reñido programa. La primera prueba, 'Las gaviotas malotas' se lo puso difícil a ambos equipos, pero fueron los gallegos quienes se hicieron con el triunfo, pasando un bocadillo a la meta y encabezándose como primeros. Después vino 'La guardería', donde el equipo azul consiguió empatar a los de Brión con un total de seis puntos. Se mantuvieron nivelados durante la tercera y cuarta prueba del concurso, hasta que llegó la temida y divertida 'Patata caliente'. Finalmente, fueron los de Yepe los clasificados, aunque solo por una diferencia de dos puntos.

Anche fueron los pueblos de Cervelló (Barcelona) y Aguilar de Campoo (Palencia) los que vieron las caras, acompañados de sus alcaldes y, como no podía ser de otra manera, de sus padrinos, Xuso Jones y Ana Morgade, respectivamente.

En el equipo amarillo, Aguilar de Campoo

Ana Morgade fue sido la madrina de este curioso pueblo de Palencia. La cómica presentadora, a pesar de haber nacido en Madrid, fue la encargada de ayudar a este municipio de Castilla y León. Morgade se sintió como en casa, y es que ha colaborado no en uno ni dos, sino en cuatro programas de la cadena a lo largo de su trayectoria. ¿Y el pueblo por qué es curioso? Aparte de que cuenta con un rico patrimonio histórico, el pueblo es conocido por "oler a galletas". Esto se debe a que en 1960 llegaron a tener hasta cinco de las fábricas más célebres de galletas, entre ellas Gullón o Fontaneda.

Si no has visto aún el tercer programa, no te vamos a hacer spoiler. ¿Qué pueblo se ha alzado como ganador del tercer programa? ¿Será Cervelló o será Aguilar de Campoo? ¿Cómo queda la clasificación general? ¡Dale al play y descúbrelo!