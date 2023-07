L'OCH registra 237 incidències per LGTBI-fòbia l'any 2022

L'Observatori contra l'Homofòbia (OCH) ha registrat 237 incidències per situacions discriminatòries a tot Catalunya aquest 2022, segons el darrer informe sobre l'estat de l'LGTBI-fòbia. Malgrat que en els darrers anys els casos han anat augmentant any rere any, el 2022 els casos registrats són menys que els 284 reportats el 2021. Enguany se n'han registrat 16,5% menys. Tot i això, és el segon any consecutiu que se superen les 200 incidències reportades per motius d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere.

00.45 min L'Oficina Contra l'Homofòbia (OCH) alerta que el tipus de discriminació més freqüent és l'agressió física | Ignasi Gras

L'agressió física, la més registrada L'OCH destaca com a dada "alarmant" que l'agressió física és el tipus de discriminació més registrat (24,9%), amb 59 casos. El 2021 els casos representaven un 17% del total. La majoria d'agressions físiques són complementàries amb agressions verbals i amenaces cap a les persones que les pateixen. En segon lloc, les agressions verbals (23,2%), en si soles, amb 55 casos, seguides de les mostres d'odi i exaltació (20,3%), amb 48 casos. També hi ha denúncies d'amenaces, assetjament, odi o exaltació o tracte inadequat.

Com és el perfil dels denunciants? Més de dos terços del total de 237 incidències (66,5%) són reportades per homes gais, seguit de les patides per dones trans (10,6%), lesbianes (10,1%), no binàries (6,7%), homes trans (2,8%) i persones bisexuals (1,7%). Les dades indiquen que la mitjana d'edat és de 32,6 anys. Aquest resultat concorda amb el percentatge de la franja d'edat que, amb més freqüència, ha comunicat una incidència a l'OCH. A diferència del 2021, s'ha registrat una incidència procedent d'una persona de més de 61 anys.