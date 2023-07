Si eres de los que devoraste Comisario Montalbano y te convertiste en fiel seguidor de Los misterios de Laura, este verano no puedes perderte uno de los grandes éxitos televisivos que llega a RTVE: Imma Tataranni. La serie, protagonizada por la actriz Vanessa Scalera, nos descubre a una investigadora criminal fuera de lo común. Tataranni es una mujer con una memoria prodigiosa, acostumbrada a resolver casos con métodos poco ortodoxos. Para acompañarla en sus pesquisas por Basilicata está el clavado Ippazio Calogiuri, un chico tímido e inseguro con el que se entabla una relación de gran complicidad. Pero Imma también es esposa y madre y en casa la esperan su marido Pietro, que es todo lo contrario, y su hija Valentina, que lucha con una adolescencia rebelde.

Dirigida por Francesco Amato y basada en las novelas de Mariolina Venezia en las que la testaruda investigadora busca la verdad debajo de las piedras. No pasa desapercibida: ya sea por su colorida ropa, por el paso decidido con el que recorre los pasillos de la Fiscalía de Matera, o por ir directa al grano. Su forma de ser en los juicios es la misma que con su propia familia: su marido, su hija o su suegra. La vida no le ha regalado nada y por eso le disgustan los privilegios y los atajos que, de hecho, condena siempre que puede. Es incorruptible, implacable… pero no le falta ironía, compasión y ternura.