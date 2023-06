Jotha, aspirante de MasterChef 11, comparte su receta de uno de los clásicos de la repostería en nuestro país: los miguelitos. El DJ nos da dos variantes, con crema y chocolate. Seguro que los has comido antes, pero seguro que no los has cocinado tú mismo. ¡Ésta es tu oportunidad! Apunta ingredientes el paso a paso.

Y si buscas algún plato principal para abrir tu menú antes del postre, entra en el portal de cocina de RTVE y utiliza su buscador para encontrar cualquier tipo de recetas: entrantes, carnes, pescados, cremas, etc... Todo gratis y a tu disposición.