Solo tenía siete años cuando le conocimos como Carlitos en Cuéntame cómo pasó. Antes había interpretado Chip, la graciosa tacita del musical La Bella y la Bestia, y desde que tiene uso de razón se recuerda queriendo ser actor. Se define a sí mismo como “muy cabezón”. Cabezón y valiente, porque no es fácil tomar la decisión de abandonar al personaje en el que ha vivido 17 años de éxito.

El hijo pequeño de los Alcántara decidió emprender el vuelo en solitario hace cinco años cuando cogió a su novia de toda la vida, Karina, y se marchó a Nueva York dejando a toda España con el corazón encogido y a todo su equipo llorando a lagrima viva. “Hay una parte del público que ha entendido que Cuéntame es una parte de mi vida, pero no mi todo”, afirma con la seguridad de quien que es todo un veterano a pesar de tener sólo 29 años. Ahora Cuéntame prepara el gran final de la serie con la incógnita de si volveremos a verle como Carlos Alcántara para despedirlo para siempre.

Al primero que ha tenido que demostrárselo es a él mismo. Demostrarse cada día que es capaz de hacer otras cosas y poder hacer una carrera más allá de Carlitos Alcántara. Hay un punto de inflexión en el que siente la necesidad de hacer cosas nuevas y desarrollarse artísticamente fuera de su zona de confort, “hay un momento en el que me digo ¡espera! ¿La gente sólo me va a ver como este personaje?”.

Así reaccionó su entorno al conocer la noticia

Y tras madurar la idea llegó el momento de comunicarlo. Su madre, quien años atrás lo llevaba con ella al teatro mientras actuaba fue la primera en apoyarle: “Tú siempre has creído mucho en ti, no dejes de hacerlo ahora”. También sus amigos y compañeros de profesión: “Hubo bastante gente dentro de la industria, empezando por mis amigos que me creyeron. Si no me llegan a creer podría haber acabado siendo esclavo de Carlitos”.

Se emociona al ver imágenes de Carlitos y no quiere borrar ese pasado. No le molesta el cariño de la gente hacia aquel niño que es un poco de todos, y al que está muy agradecido. El descanso de los rodajes era su patio del recreo. Sus compañeros se convirtieron en amigos, y todo el equipo se volcaba en que siguiera siendo un niño: “No he tenido una infancia truncada, siempre he tenido la sensación de estar donde me apetecía”.