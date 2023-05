Cuéntame cómo pasó prepara su gran final. Tras 22 años y 408 capítulos, la serie más duradera de la televisión prepara su gran adiós. Sabemos que será una mini temporada de siete capítulos dedicados a sus personajes principales. Los siete sobre los que han girado todas las tramas durante estas 23 temporadas: Antonio y Mercedes, sus cuatro hijos y la abuela Herminia.

Tras el anuncio de la cancelación de la serie, Ricardo ha dejado siempre la puerta abierta a un posible regreso. Es algo que no depende de él sino de la productora, con la que mantiene una buena relación. Se trataría de una participación muy especial para él y en más de una ocasión se ha mostrado encantado de retomar este personaje que tantas alegrías le ha dado. Es uno de los más queridos de la televisión, quizá porque el público fue viendo, semana tras semana, su cambio físico.

Crecer ante las cámaras es una experiencia que pocos pueden vivir. Tras tres meses de casting, el equipo de la serie decidió que Carlitos Alcántara solo podía ser él a pesar que el personaje estaba escrito para un niño de nueve y él solo tenía siete años. Surgieron las dudas y los guionistas no estaban dispuestos a reescribir el guion. Le citaron para una última prueba en la que querían verle caracterizado de personaje: “Yo tenía el pelo largo y dijeron que necesitaban que me lo cortara para verme caracterizado de personaje. Mi madre dijo que no, y recuerdo que le contesté: ¿y qué más da, si me lo van a cortar igual cuando empiece el rodaje?”. Y con esa seguridad pasmosa consiguió el papel.

¿Volverá a la serie? Han pasado cinco años desde que Ricardo Gómez decidiera abandonar la serie, y Carlos Alcántara voló lejos de su familia televisiva. Pero su voz ha seguido contando a los espectadores lo que pasó. En unos meses dejará de hacerlo, lo que no sabemos es si le veremos de nuevo en pantalla: si podrá despedirse para siempre o si lo hará desde el recuerdo. Los rumores que han circulado han sido muchos y se ha llegado a publicar de todo. Por eso es interesante escuchar sus palabras. Aunque el actor no quiere entrar en detalles, sí deja caer lo que le gustaría que ocurriera con su personaje. Es preciso leer entre líneas, pero queda bien claro. "“Si, están ahí escribiendo para cerrar la serie. Yo creo que todo lo que bien empieza hay que acabarlo bien. Que así sea”. 05.16 min Cuéntame cómo pasó - La familia Alcántara ve el vídeo de Carlos

Ricardo Gómez escribió su última secuencia No existían los miedos ni las inseguridades. Era un niño que se divertía en un plató y jugaba a la pelota en los descansos. 17 años después tuvo el privilegio de ser el responsable de escribir su última secuencia en el capítulo de la despedida. Los directores de la serie le regalaron el honor de poder opinar sobre cómo quería que se despidiera su personaje. En el guion dejaron un folio en blanco que correspondía al monólogo que iba a decir: “El día del rodaje solo sabía yo lo que iba a decir. Hicimos una toma nada más. Vino el director y me dijo: si quieres repetirlo otra vez hazlo, pero tienes a todo el equipo llorando”. Y su personaje se marchó a cumplir su sueño, y con él, el actor que le daba vida. Carlos Alcántara se reinventó como escritor contando la historia de su familia, y Ricardo como actor dispuesto a afrontar nuevos retos. Ricardo Gómez, Juan Echanove y Carlos del Amor RTVE

La primera persona a la que contó que quería dejar Cuéntame Desde el principio hizo una amistad especial con Juan Echanove, al que molestaba en los descansos de las grabaciones no dejándole dormir la siesta. Todo niño repite sin límites aquello que quiere conseguir, y Ricardo repetía constantemente lo bien que le caía su nuevo amigo mayor. “¡Que no quiero caerte bien, coño!”, recuerda entre risas el veterano actor, aunque la inocencia de un niño hizo que su tío en la ficción siguiera siendo su compañero preferido de juegos en el rodaje. Echanove fue de las primeras personas en conocer la decisión de Ricardo de abandonar la serie. Le conocía tan bien que lo intuyó unos años antes: “Le detecté desánimo y sobre todo incertidumbre. Yo creo que lo hizo en el momento ideal”. Ricardo Gómez y Juan Echanove en 'Rojo'