El diagnòstic d'un càncer de mama és, asseguren les pacients, com un terratrèmol que mou tots els pilars. Per això l'Institut Oncològic de Barcelona (IOB) ha posat en marxa un programa d'acompanyament amb pacients que han superat la malaltia. Es diu "Twins", que vol dir bessones en anglès. El programa, pioner a Espanya, conclou que les dones que han pogut tenir l'ajuda d'una pacient experta han tingut menys dolor durant la quimioteràpia.

Després del diagnòstic de càncer de mama, moltes pacients experimenten símptomes de depressió i ansietat, i pot afectar la seva percepció dels símptomes físics i la tolerància al tractament. La Unitat d'Infermeria del IOB va constatar que compartir experiències amb altres persones que han travessat per la mateixa situació podria tenir un impacte emocionalment positiu.

L'Elena Sacristán és una de les 55 pacients de càncer que han participat en l'estudi. Té 43 anys, un fill de 18 mesos i en fa sis que li van diagnosticar càncer de mama. Està acabant la quimioteràpia. En un parell de mesos li trauran el tumor. Per l'Elena, conèixer a la Marisa ha estat, diu, la seva salvació.

"A vegades, em donen ganes de dir: 'Aneu-vos-en a passeig tots perquè no enteneu pel que estic passant'. Amb aquesta persona pots parlar-ho. Definitivament. Hi ha coses que t'obres, que no pots obrir-te amb els altres perquè protegeixes, vols protegir la persona", explica Sacristán.

Com els va fer millorar? L'alopècia i l'ansietat van ser les variables que més van afectar la qualitat de vida de les pacients, independentment de l'acompanyament. El programa evidencia que es milloren els símptomes de la mucositis arran de la quimioteràpia. En el grup d'acompanyament, un 79% de pacients asseguren l'acompanyament li ha fet disminuir l'ansietat durant el tractament. Finalment, el 71% de les pacients que van participar en el programa TWIN el recomanarien a noves pacients. El Dr. Jesús Soberino, oncòleg mèdic de la Unitat de Càncer de Mama de IOB, assenyala que els professionals sanitaris no poden comprendre totalment les experiències emocionals i els desafiaments que enfronten les pacients en la seva lluita contra el càncer, però que els acompanyants que han passat per situacions similars poden proporcionar un nivell d'empatia i comprensió que resulta essencial en el procés de recuperació: "Els beneficis del programa d'acompanyament emocional són notables tant a nivell emocional com en la reducció dels símptomes, i aquests beneficis s'han observat en la meva consulta". El Dr. Aleix Prat, cap de la Unitat de Càncer de Mama de IOB, conclou: “Els resultats positius de l'estudi pilot suggereixen que aquest tipus de cura centrada en el benestar emocional i en la reducció dels símptomes hauria de ser considerat com a part integral del tractament del càncer de mama en el futur”.