La zarzuela que ha devuelto a Boris Izaguirre a su primer amor

Boris Izaguirre es el autor del libreto de la zarzuela contemporánea Trato de favor y la música es de Lucas Vidal y que se representa en el Teatro de la Zarzuela hasta el 21 de mayo. “Lo que me ha encantado de todo este proceso es volver a mi primer amor, que es el teatro. Nací muy vinculado al escenario, no solamente por mi madre, sino por los amigos de mis padres, que eran dramaturgos, escenógrafos y coreógrafos”, ha contado en 24 horas RNE.

Uno de los sueños que siempre había “acariciado” el presentador y escritor era “escribir una obra de teatro”. “Ha sido a través de la zarzuela, de la música, del teatro musical… porque la zarzuela es teatro musical en español”.

Trato de favor surgió tras un encuentro de Boris Izaguirre con Daniel Bianco, escenógrafo y director del Teatro la Zarzuela, y Emilio Sagi, director de escena. “Me invitó a comer y me propuso si quería escribir una zarzuela que tuviera predominantemente un elenco femenino. Pensé en la historia de Sofía Loren”. A medida que la iba escribiendo, le invitaron a que asistiera al Teatro y que se familiarizara con el género de la zarzuela.

Pisar el acelerador

Tras disfrutar tanto, se dio cuenta que “dentro el argumento de la zarzuela convive el sainete, que considero que es un elemento dramatúrgico que se parece mucho a lo que yo he ido haciendo en televisión y la manera que yo tengo de ver la sociedad”.

“Muchas veces decimos que la vida es como una zarzuela, también muchas veces pensamos que muchas cosas de las que pasan en nuestra sociedad son parte de un sainete, porque el sainete tiene ese sentido del humor, también de la picaresca y de parodiar un poco la realidad, las cosas que te molestan para poder criticar e intentar hacer una mirada más penetrante. Esa combinación yo creo que también tiene mucho que ver con la crónica, que es algo que siempre me ha acompañado en mi literatura”.

“Todas esas cosas las fui juntando. Fui descubriendo viendo zarzuelas que hay un momento determinado en el que el argumento en la zarzuela pisa el acelerador y no les molesta si es estrellarse o subir una montaña rusa y dar triple cabriola. Esa ida de olla, me entusiasmo y yo creo que es lo que he conseguido”.