No suele ocurrir que haya consenso cuando se habla de las mejores películas de Pedro Almodóvar, pero con las canciones de Bambino es más fácil coincidir. El artista de Utrera grabó cerca de 176 temas entre los años 60 y 70 del siglo XX, adaptó copla y bolero a su estilo rumbero, marcado por la percusión y las palmas. Fue un artista libre, un monstruo sobre el escenario que nos dejó momentos inolvidables y canciones icónicas que llevan su sello personal. Dice Manuel Francisco Reina en su libro 'Un siglo de copla' que "su peculiar forma de acometer el flamenco festero, vía rumba y bulería, le valió la etiqueta de El rey de la rumba". ¿Pero cuál es la mejor de sus canciones? ¿Es 'La pared' la que más alegrías le dio?

'Corazón loco'

Este tema lo lanzó Antonio Machín en 1969 y cinco años después Bambino lo versionó, llevándolo a su estilo, a la rumba de percusión y palmas. Es una canción especial, que encaja muy bien en el repertorio del cantante, porque habla de un amor que se sale de lo normal. Bebo Valdés y Diego, el Cigala, también lo han grabado, y Mayte Martín. Todos han hecho que esta canción tenga un largo recorrido y guste a distintos públicos y distintas generaciones.

No te puedo comprender

Corazón loco

No te puedo comprender

Ni ellas tampoco

Yo no me puedo explicar

Como las puedes amar tan tranquilamente

Yo no puedo comprender

Como se pueden querer dos mujeres a la vez

Y no estar loco.