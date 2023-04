Manu Guix: "Yo quería ser Elton John"

Manu Guix prefería encerrarse “en la sala de música a practicar piano” después de la hora de la comida en la escuela, cuando “todos se iban a jugar a fútbol”. “Una vez hubo un niño que fue corriendo hacia la sala de música, tiró la puerta abajo y me dio un puñetazo en la barriga”. En otra ocasión, “el gamberro de la clase, que era muy simpático, es el tío que cuando empecé a componer canciones y no sabía hacer letras, me las hacía él”.

Estas dos personas inspiraron al compositor y músico para crear el personaje de Joel en su libro Esto es rock, que está protagonizado por el joven Manu. Su amigo y compañero le dice que eso de mostrar sus sentimientos a través de la música es una tontería. “Es el que hace que se enfrente a alguien que se ríe de él por el hecho de ser sensible, de tocar el piano. A partir de ahí nace una relación que al final se convierte en muy bonita”.

Abrirse y ser libre “La educación emocional, el hablar, el enseñar a nuestros hijos que se puede hablar de todo en esta vida y que todo se puede entender”, cree Guix que es hacia donde debe dirigirse la educación y ha destacado como algo “muy importante” el hecho de “apoyarse, abrirse, ser libre, poder expresarse, expresar lo que se siente sin ningún tipo de reparo” Aunque esta manera de entender la educación, cree que es tan importante en los niños como en los adultos, señala como fundamental que “cuando te estás empezando a convertir en persona, es cuando realmente tienes que tener muy inculcado el valor de atreverte a ser fiel a ti mismo, de escuchar al corazón, de ser sincero contigo mismo, hacer en esta vida lo que realmente quieres hacer, lo que te apetece y lo que te hace sentir bien”.

De familia de médicos a Elton John “Cuento mi infancia tal y como fue, es decir, yo soy hijo de médicos, mi madre es cardióloga y mi padre era patólogo. Mis dos abuelos también eran médicos. Yo soy de familia de médicos completamente”. Todas estas personas aparecen en esta suerte de autobiografía sobre su infancia en la que también aparece su hermana que “baila claqué”. También desvela en estas páginas cómo empezó “a tocar el piano gracias a mi abuelo. Él era cirujano, pero tenía un órgano en casa y en las reuniones familiares lo tocaba. Un buen día, cuando él acabó de tocar, se levantó, me senté yo y empecé a tocar lo que él acababa de tocar. Fue cuando mis padres vieron que yo tenía mucha facilidad para la música”. Le pusieron una profesora de piano en casa y estudió la carrera clásica. La ilusión de su madre era que llegara “a ser un gran concertista de música clásica" y que vistiera "como un pingüino”, pero todo esto se desmoronó cuando escucho a Elton John y “esa vida se va a la mierda, yo descubro que a mí lo que me gusta es el rock y quería ser una estrella. Yo quería ser Elton John”.