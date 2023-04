Alice Nevers es ese personaje que si llega a tu vida no te vas a poder olvidar de ella nunca más. Inteligente, disciplinada, introvertida, perspicaz, valiente y, a veces, demasiado obsesiba con su trabajo. Parece inmortal, no muestra tener miedo a las adversidades y los conflictos los resuelve como si de algo sencillo se tratase. Todos estos rasgos se ven reflejados desde el primer segundo de la T13 de la serie, unas características que se irán desarrollando conforme avanzan las acciones. Tramas que te dejarán pegado a la pantalla y que no podrás despegarte hasta terminarte todos los episodios, disponibles en RTVE Play.

Episodio 1: Profunda convicción Tras la agresión que recibió, Alice Nevers fue llevada al quirófano para ser operada de urgencia. Pero nada sale según lo previsto: mientras parece estar fuera de peligro, las máquinas entran en pánico, su ritmo cardíaco se acelera, Alice tiene de repente la visión de un cadáver envuelto en una mortaja... Y se despierta en medio de la operación.

Episodio 2: Ilusión mortal Manon Rizzoli era una adolescente tranquila, la simpática líder de un equipo de animadoras. Nada explica por qué su cadáver aparece en la pista de tenis del complejo deportivo que dirige su padre. Hasta que encuentran en una sala oculta de oración en el recinto una foto de ella con velo: Manon se había convertido al Islam.

Episodio 3: La ley de la selva Antoine Perrin murió en plena Mud Race, una carrera de obstáculos para jóvenes en busca de emociones. Alice y Marquand se enteran de que fue inscrito, como muchos otros participantes, por el prestigioso banco donde hacía prácticas. O bien es un banco con métodos de contratación inusuales o un grupo de jóvenes dispuestos a todo para conseguir un trabajo.

Episodio 4: Dilema moral Pierre Leguennec aparece muerto, con el cráneo abierto, a los pies de la cama de hospital de su hijo Martin. Pero este testigo no puede decir nada porque el joven lleva 3 años en coma. Alice y Marquand no tardan en descubrir que su destino desgarra a la familia desde hace mucho tiempo. ¿A favor o en contra de interrumpir el tratamiento? Una pregunta que podría llevar al asesinato...

Episodio 5: Los vínculos del corazón El cadáver de Jenny Peyrac fue descubierto en una fábrica de cemento, con la muñeca rota y el cráneo aplastado. La policía se pregunta qué pudo llevar a esta joven profesora a semejante trampa. El teniente Diakouné puede tener una pista, ya que llevaba una tobillera electrónica por un robo cometido hace varios años.

Episodio 6: Doble esperanza Carl Mattéi murió asfixiado con la cara cubierta por una bolsa de plástico en el sótano del hotel donde trabajaba. Un empleado modelo para muchos. Pero las primeras conclusiones del forense alteraran seriamente la investigación. Carl llevaba un cinturón pectoral para ocultar el pecho de una mujer. Era transexual y no quería que nadie lo supiera.

Episodio 8: Gitanos Alice y Marquand se enfrentan a un crimen de una brutalidad inusitada. François García, un anticuario de fama internacional, ha sido asesinado de un tiro en la cabeza delante de su hija de 16 años. Pero hay dos problemas, ya que la niña ha desaparecido y todo indica que fueron los policías quienes dispararon a su padre.

Episodio 9: A todo galope Hervé Carpentier, propietario de un picadero para caballos maltratados, fue encontrado no lejos de su furgoneta, en pleno centro de París, con un dardo hipodérmico clavado en el cuello. Descalzo, apenas vestido, todo indica que salió de su casa a toda prisa. Alice y Marquand solo tienen una pista: un caballo ha desaparecido de la yeguada. Otelo, el favorito de Cissy, la hija de Hervé, una niña con síndrome de Down.

